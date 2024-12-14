統一超商進駐「清水服務區」正式開幕！50個專櫃創全台之最　「OPEN!3D影像牆、『招潮蟹意象』星巴克、7-ELEVEN不可思議茶BAR」必打卡

「全台最美服務區」終於在12月14日與全台消費者正式見面！為塑造國道新視界、讓用路人擁有全新感受，統一超商自今年3月1日起斥資上億元啟動「清水服務區」改裝作業，歷經近300天的等待，全新「清水服務區」不僅導入50個專櫃、為全台服務區之最，其中近三分之一櫃位為全台服務區首次引進，更首度亮相OPEN!3D影像牆、「招潮蟹意象」星巴克、7-ELEVEN不可思議茶BAR等吸睛亮點，預估將吸引眾多用路人朝聖拍照打卡，11月試營運期間已帶動人潮與業績，較改裝臨時櫃期間成長近2倍。

統一超商自2002年起，即開始以商場營運模式參與各地商場規劃，目前共分為觀光景點、交通轉運、大專院校、醫療院所、科技廠辦、國際機場、商辦大樓7大類別，目前總計共60個商場。其中，今年全新改裝開幕的「清水服務區」以「清水風帆．馳乘飛翔」為主題意象，委由「林明娥建築師事務所」執行設計，融入清水豐富自然生態、人文風情、地方工藝等設計，形塑整體門面、設置造景藝術，室內更以船艙為設計概念，採明亮通透設計，讓各樓層都有驚喜，提升用路人遊逛動機。

「清水服務區」主要建物占地超過5,000坪，規劃3個樓層並導入50個專櫃，1樓為伴手禮專櫃、2樓則有7-ELEVEN與即食即飲專櫃；3樓除美食櫃外，還有以台中高美濕地為靈感，將濕地內活躍招潮蟹意象為外觀設計的星巴克，以及商場內部設計全台首創OPEN!3D影像牆，整體櫃位較改裝前增加超過2成，包含連鎖店、在地名店等，其中14個櫃位更為國道服務區首次引進品牌，凸顯經營差異化，包含台中清水50年杏仁薄餅創始老店「喜利廉」、台中必吃炸雞「六星炸雞」、台中米其林必比登推薦美食「台客燒肉粥」、微熱山丘及旗下新甜點品牌Smille、beard papa’s泡芙等，服務區內新設電扶梯與廁所亦全新改裝，豐富用路人體驗。

另外，「清水服務區」的7-ELEVEN門市更引進不可思議茶BAR專區，為服務區首家導入門市，提供多元豐富飲品選擇，如茶布奇諾、茶拿鐵、特色奶茶系等，領先超商通路首創能客製化調整冰度、糖度，同步推薦7-ELEVEN獨家的「雪淋霜」、「思樂冰」等冰飲品。

位於3樓的星巴克清水站門市，呼應台中高美濕地概念，以招潮蟹意象設計出獨特門市外觀，以全白色彩加上彎曲弧形角度，適當運用自然光作為室內採光，室內設計也呼應周圍樹木形象，結合陽光、空氣、大自然的門市，可遠眺觀賞到台中港海景及梧棲與清水的夜景；另有清水站1樓門市，位於清水服務區商場進出首要位置，上方設計交錯結合鐵件造型及木格柵，搭配主色調的綠色牆面與木質調暖色氣氛，帶來清新而充滿活力設計感。

統一超商表示，為持續發展生活服務平台，長期深耕國道服務區經營，不斷以「旅客視角思維」提供創新規劃，目前共計有泰安、仁德、東山、關廟及清水5處服務區經營權，不僅翻新軟硬體結構，更積極引進在地、知名品牌進駐，為不同服務區結合在地獨有特色主題打造風格，提供用路人更完善旅途體驗，讓服務區不僅是休憩空間，更可創造全新記憶點。

歡慶「清水服務區」全新改裝開幕，自12月14日至12月16日清水服務區商場全館單筆消費滿1,000元送100元7-ELEVEN禮券（7-ELEVEN清水綻門市已有活動，則不參加），且超過40家櫃位推出限定優惠活動（各贈品限量5,000份）。不僅如此，限時3天全台7-ELEVEN門市同慶，凡於門市購買指定商品消費每滿250元加贈25點OPENPOINT點數（單筆可累贈，活動上限2,500萬點）。