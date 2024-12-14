TISSOT PRX首推25mm全玫瑰金色 時光「寶石」輕奢上手

迷你的事物總是特別討喜，輕巧、精緻，讓人愛不釋手。天梭（TISOT）近日推出新款「迷你PRX腕表25mm」的全玫瑰金新色，迷你尺寸加上溫婉浪漫的玫瑰金色與平實價格，成為小資OL的年末閃耀配件、輕鬆「入荷」。

TISSOT的PRX系列最早問世於1978年，近代並曾有2021年的PRX 40 205打造出一體成型式鏈帶成為人氣商品，今年8月還曾與知名動漫IP聯名、發表PRX金剛戰神特別版腕表。

然而TISSOT的小尺寸風潮並非今日開始，回推2022年時TISSOT便曾推出了35毫米的PRX 35mm腕表，並曾邀請品牌大使坤達配戴秀表，因此25毫米的尺寸不僅其來有自、也延續了小表徑當道的世代風潮。