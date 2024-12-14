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TISSOT PRX首推25mm全玫瑰金色 時光「寶石」輕奢上手

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
TISSOT PRX腕表25mm共有冰河藍、白色珍珠母貝、黑色鑲鑽等多種面盤，價格都在20,000以內有找、輕巧有型。圖／TISSOT提供
TISSOT PRX腕表25mm共有冰河藍、白色珍珠母貝、黑色鑲鑽等多種面盤，價格都在20,000以內有找、輕巧有型。圖／TISSOT提供

迷你的事物總是特別討喜，輕巧、精緻，讓人愛不釋手。天梭（TISOT）近日推出新款「迷你PRX腕表25mm」的全玫瑰金新色，迷你尺寸加上溫婉浪漫的玫瑰金色與平實價格，成為小資OL的年末閃耀配件、輕鬆「入荷」。

TISSOT的PRX系列最早問世於1978年，近代並曾有2021年的PRX 40 205打造出一體成型式鏈帶成為人氣商品，今年8月還曾與知名動漫IP聯名、發表PRX金剛戰神特別版腕表。

然而TISSOT的小尺寸風潮並非今日開始，回推2022年時TISSOT便曾推出了35毫米的PRX 35mm腕表，並曾邀請品牌大使坤達配戴秀表，因此25毫米的尺寸不僅其來有自、也延續了小表徑當道的世代風潮。

迷你PRX腕表25mm原本已有包含冰河藍、白色珍珠母貝、黑色鑲鑽等多種面盤與細節組合，全新玫瑰金色表殼、表帶、面盤則為系列首發，全表皆施以PVD玫瑰金色，時標鑲鑽，並搭配石英機芯，防水深度可達100公尺，訂價則為16,000元。無論搭配大地色系、純色或任何風格，玫瑰金色的輕巧尺寸手表，將成為身上造型的時光寶石，點燃魔法、為生活注入雀躍活力。

TISSOT 迷你PRX石英腕表25mm，使用白色珍珠母貝面盤搭玫瑰金時標與表圈，11,100元。圖／TISSOT提供
TISSOT 迷你PRX石英腕表25mm，使用白色珍珠母貝面盤搭玫瑰金時標與表圈，11,100元。圖／TISSOT提供
全表皆施以玫瑰金色的PRX石英腕表25mm，像一枚小巧、玫瑰金色的時光寶石。圖／TISSOT提供
全表皆施以玫瑰金色的PRX石英腕表25mm，像一枚小巧、玫瑰金色的時光寶石。圖／TISSOT提供
TISSOT 迷你PRX石英腕表25mm，石英機芯、玫瑰金色PVD、時標鑲鑽，16,000元。圖／TISSOT提供
TISSOT 迷你PRX石英腕表25mm，石英機芯、玫瑰金色PVD、時標鑲鑽，16,000元。圖／TISSOT提供

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