好市多回饋金發囉！會員爽賺萬元

Costco好市多回饋制度大揭密！一名網友分享升級黑鑽卡後的超高回饋，引發網友熱烈討論。原PO表示，今年因購置新家而升級黑鑽卡，全年在好市多消費約25萬元，拿到2%回饋金5,022元，加上聯名卡好多金回饋6,523元，總計11,500元。

好市多黑鑽卡雖有回饋上限，但好市多聯名卡的「好多金」回饋制度卻無上限。消費大戶可善用好多金制度持續累積回饋。

黑鑽卡回饋優勢引發熱議，多名會員分享經驗。有網友提到「黑五購物後直接升級」、「今年回饋5,000多，考慮升級」等。不少網友透過APP查看個人回饋試算，發現以自身消費量來看，升級黑鑽卡確實較划算。

網友也討論黑鑽卡優點，指出「基本回饋可抵會員費」、「若回饋未超過會費差額可退回一般會員」等資訊。有網友更表示「回饋金可以無痛買iPhone 16」，展現兩種回饋制度的綜效。

根據討論，好市多會員制度分為一般會員與黑鑽卡會員，搭配好多金的無上限回饋，讓消費者能依照個人消費習慣選擇最優方案。不少網友開始重新評估是否該升級為黑鑽卡會員，並分享使用APP試算個人回饋的方法，掀起一波會員卡升級潮。