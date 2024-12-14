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影／金門蛇年玉璽酒開賣 民眾購酒逾8成笑領小紅包

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
2025乙巳蛇年-玉璽酒外盒正面以「蛇來運轉」方形銘牌及陽刻立體「玉璽酒」三字做為主視覺，上蓋採用「蛇盤富貴」的立體雕塑，呈現2025字樣代表貞元會合、鴻喜雲集的好兆頭。記者蔡家蓁／攝影
2025乙巳蛇年-玉璽酒外盒正面以「蛇來運轉」方形銘牌及陽刻立體「玉璽酒」三字做為主視覺，上蓋採用「蛇盤富貴」的立體雕塑，呈現2025字樣代表貞元會合、鴻喜雲集的好兆頭。記者蔡家蓁／攝影

金門酒廠推出的蛇年玉璽酒從本月10日開賣至23日，先前抽中的4千名幸運兒，陸續分批前往金酒公司購買，由於數量有限，這兩天都吸引不少酒商前往收購，每盒售價2萬2千元，收購價都已喊到3萬初頭，雖然不如預期高，但不少領到的民眾都認為，「前面來不及參與，把握最後機會，倒數這2支更要買」。

金門酒廠每逢歲末年初推出台灣限定版生肖玉璽酒，自2015年起至今已經陸續發表羊、猴、雞、狗、豬、鼠、牛虎、兔、龍等共10款生肖玉璽酒，年年引發搶購熱潮；今年限量的「蛇來運轉」蛇年玉璽酒1盒，保留4千瓶，在11月28日舉辦公開抽籤儀式，從符合資格的12萬9623人中抽出幸運的4千人，中籤率約3.1％。

「你要自己看清楚喔！」只見金酒公司員工將龍年玉璽酒一字排開，讓民眾檢查，有經驗的民眾還會用手機打燈，細看琉璃，只見整隻蛇琉璃在燈光照射下，更加耀眼奪目，不少民眾端詳許久，才挑到滿意的酒，現場好像拍賣會相當有趣，有人因為幫朋友與鄰居帶領，一口氣領了8隻，還要出動推車才能載運。

據了解，為避免民眾排隊久候，金酒公司從10日起至23日採取鄉鎮分流開賣，首日開賣對象是烈嶼鄉的中獎民眾，其他依序是金湖鎮、金城鎮、金寧鄉與金沙鎮，不少民眾早早就到場排隊買酒，大家臉上都堆滿了笑容，開賣4天以來，每天都有約8成的中獎民眾購買。

針對「蛇來運轉」玉璽酒的蒐購行情，金酒公司企劃處經理李淑珍表示，目前銷售情況還不錯，收購的權利金約為8千至1萬元，但她認為，雖然現在收購價不如預期，但由於玉璽酒在「蛇來運轉」後只剩下馬年生肖酒還未生產，這款酒，後勢行情還是看好。

瓊林里長蔡懷芝也到場購買玉璽酒，不少人跟他道賀，他表示，他與家人都沒抽中，只是單純服務里民，因為有些里民行動不便或是人在台灣，請他協助代購；蔡也說，希望未來開放更多數量，讓更多縣民有機會購買。

到場購酒的蔡小姐表示，因為她是首次抽中，所以不打算賣掉，會將酒帶回去收藏留念。也有一位先生表示，他這次是幫左鄰右舍購買，共買了8隻，會將酒先帶回去，再看看他們各自打算怎麼處理。李姓男子則說，家裡的酒太多了，考慮賣掉變現，就當是過年前拿到的小紅包。

金門地區知名酒商蔡宜芳表示，目前價錢很合理，希望有意購買的民眾趕緊把握良機購買，蔡宜芳透露，玉璽酒推出10多年，深受各界喜愛，結合琉璃已經不只是酒，而是藝術品，甚至有民眾為了集滿象徵吉祥的12生肖而瘋搶，玉璽酒的價格也持續飆漲，預估等明年馬年玉璽酒推出後，就可湊齊12生肖，外界預估若是整組銷售，上看百萬元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金酒公司企劃處經理李淑珍表示，連日來的銷售情況良好，開賣4天以來，每天都有約8成的中獎民眾購買。記者蔡家蓁／攝影
金酒公司企劃處經理李淑珍表示，連日來的銷售情況良好，開賣4天以來，每天都有約8成的中獎民眾購買。記者蔡家蓁／攝影
金門地區知名酒商蔡宜芳表示，目前蛇年玉璽酒的價錢很合理，希望有意購買的民眾趕緊把握良機購買。記者蔡家蓁／攝影
金門地區知名酒商蔡宜芳表示，目前蛇年玉璽酒的價錢很合理，希望有意購買的民眾趕緊把握良機購買。記者蔡家蓁／攝影
金門酒廠推出的蛇年玉璽酒開賣，民眾仔細挑選玉璽酒，甚至還用手機打光細看，相當有趣。記者蔡家蓁／攝影
金門酒廠推出的蛇年玉璽酒開賣，民眾仔細挑選玉璽酒，甚至還用手機打光細看，相當有趣。記者蔡家蓁／攝影
瓊林里長蔡懷芝到場協助里民購買玉璽酒，他也建議，希望未來開放更多數量，讓更多縣民有機會購買。記者蔡家蓁／攝影
瓊林里長蔡懷芝到場協助里民購買玉璽酒，他也建議，希望未來開放更多數量，讓更多縣民有機會購買。記者蔡家蓁／攝影
金門酒廠推出的蛇年玉璽酒開賣，民眾在酒廠員工的解說，仔細挑選玉璽酒。記者蔡家蓁／攝影
金門酒廠推出的蛇年玉璽酒開賣，民眾在酒廠員工的解說，仔細挑選玉璽酒。記者蔡家蓁／攝影

生肖 蛇年 金門

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