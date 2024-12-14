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林聰明沙鍋魚頭宣布插旗火鍋市場！首間旗艦店設在山樣子美食基地

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
傳承3代的嘉義城市品牌美食林聰明沙鍋魚頭，插旗火鍋市場，首間旗艦店設在嘉市「山樣子美食基地」，明年2月22日開幕，明天配合山樣子美食基地開幕試營運。圖／林聰明沙鍋魚頭提供
傳承3代的嘉義城市品牌美食林聰明沙鍋魚頭，插旗火鍋市場，首間旗艦店設在嘉市「山樣子美食基地」，明年2月22日開幕，明天配合山樣子美食基地開幕試營運。圖／林聰明沙鍋魚頭提供

嘉義城市品牌美食林聰明沙鍋魚頭，上月包場嘉市文創園區舉辦70周年慶晚宴，傳承3代的林聰明沙鍋魚頭，插旗火鍋市場，首間旗艦店設在嘉市「山樣子美食基地」，明年2月22日開幕，明天配合山樣子美食基地開幕試營運。

參加70周年慶晚宴的立法院長韓國瑜，韓國瑜誇讚傳承三代林聰明沙鍋魚頭，比美鼎泰豐美食發跡史，代表良善認真的台灣人，良善付出提供美食服務。

林聰明沙鍋魚頭執行長林佳慧說，鍋粉們敲鍋許久的期盼下，聰明鍋團隊明天試營運，搭配「山樣子美食基地」園區開幕儀剪綵，有嘉義知名木頭人市集進駐，為園區試營運活動拉開序幕，聰明鍋明天、28、29共3天試營運，限量好禮有林聰明沙鍋魚頭風味杯麵。

聰明鍋以傳承70年靈魂沙鍋魚頭湯底，豬骨高湯熬製10小時鍋底，首次以個人火鍋形式與自助飲料吧的方式呈現，一改以往傳統小吃店的形式，聰明鍋餐廳內部紅色主題設計，以紅色作為聰明鍋的主色，以喜氣、熱情、活力的感受做為品牌形象。

為增加顧客用餐歡樂體驗，空間布置以木質色調設計，以台灣檜木與龍柏呈現藝術，營造舒適充滿喜氣的用餐環境。餐點肉品以台灣雲林農場直送為主，與知名品牌「農場晃晃」品牌合作，強調人道飼養綠色循環培育成長的Q彈台灣頂級安格斯牛、無腥不膩的吃亞麻籽長大的台灣豬、以及天然放養福氣土雞腿等嚴選肉品。

首度推出人氣霸氣兼具沙鍋龍蝦鍋、以龍虎斑魚骨高湯特熬的聰明酸菜魚等新品，搭配在地海鮮如東石蛤蜊、蚵仔、鱸魚等，展現永續採購供應鏈的全新品牌的食材運用，讓嘉南平原的美味成就「阿里山下第一鍋」。試營運活動期間開放部分時段用餐，以現場候位安排為主，請鎖定IG粉絲團公告，地山樣子美食基地在嘉市大雅路一段730號。

傳承3代的嘉義城市品牌美食林聰明沙鍋魚頭，插旗火鍋市場，首間旗艦店設在嘉市「山樣子美食基地」，明年2月22日開幕，明天配合山樣子美食基地開幕試營運。圖／林聰明沙鍋魚頭提供
傳承3代的嘉義城市品牌美食林聰明沙鍋魚頭，插旗火鍋市場，首間旗艦店設在嘉市「山樣子美食基地」，明年2月22日開幕，明天配合山樣子美食基地開幕試營運。圖／林聰明沙鍋魚頭提供
傳承3代的嘉義城市品牌美食林聰明沙鍋魚頭，插旗火鍋市場，首間旗艦店設在嘉市「山樣子美食基地」，明年2月22日開幕，明天配合山樣子美食基地開幕試營運。圖／林聰明沙鍋魚頭提供
傳承3代的嘉義城市品牌美食林聰明沙鍋魚頭，插旗火鍋市場，首間旗艦店設在嘉市「山樣子美食基地」，明年2月22日開幕，明天配合山樣子美食基地開幕試營運。圖／林聰明沙鍋魚頭提供
傳承3代的嘉義城市品牌美食林聰明沙鍋魚頭，插旗火鍋市場，首間旗艦店設在嘉市「山樣子美食基地」，明年2月22日開幕，明天配合山樣子美食基地開幕試營運。圖／林聰明沙鍋魚頭提供
傳承3代的嘉義城市品牌美食林聰明沙鍋魚頭，插旗火鍋市場，首間旗艦店設在嘉市「山樣子美食基地」，明年2月22日開幕，明天配合山樣子美食基地開幕試營運。圖／林聰明沙鍋魚頭提供

品牌 美食 韓國瑜

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