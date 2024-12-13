70周年紀念第三回...SEIKO 5 Sports X 孫振 活力上市

台灣精工（SEIKO）2024適逢品牌70周年，近日並發表最新「金牌潮流GMT機械限定款」（SSK044K1），表款以黑金配色展現街頭潮流姿態，並邀請Seiko 5 Sports之友、B-Boy孫振配戴，展現Z世代的自信與台灣精工70年不變的年輕活力。

由於台灣精工（SEIKO）在台迎向70周年，品牌今年7月時便曾於台北華山園區西五館舉辦「SEIKO品牌100周年暨在台70周年 雙周年紀念展》，並邀請品牌好友鳳小岳斯文站台，並陸續發表多只限定紀念表款。

本次發表的SEIKO「金牌潮流GMT機械限定款」則為該系列的第三回作品，邀請台灣知名霹靂舞者孫振配戴，近期孫振甫成了Red Bull BC One世界總決賽，並確認將在2025年1月11日前往日本參加由SEIKO舉辦的活動，熱力四射，本次也在SEIKO邀請下，以寬鬆輪廓造型、搭配手上黑金雙色表款，展現自信與新世代的朝氣。

SEIKO 5 Sports在台70周年紀念表型號為SSK044K1，其42.5毫米的精鋼表殼搭配了金色面盤，三角形箭頭的GMT指針、經夜光塗料處理的小時時標。4R34機械自動上鍊機芯並具有時間、日期與第二地時間顯示，防水性能可達10大氣壓約100米。