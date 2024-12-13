快訊

尹錫悅遭爆上班愛遲到！尖峰時段派空車「假裝出門」 警民叫苦連天

全台冷吱吱！明冷氣團來襲「最冷時間點」曝 周末高山有望迎降雪

聽新聞
0:00 / 0:00

70周年紀念第三回...SEIKO 5 Sports X 孫振 活力上市

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
SEIKO SSK044K1腕表整體大量採用金色元素，展現活力自信。圖／SEIKO提供
SEIKO SSK044K1腕表整體大量採用金色元素，展現活力自信。圖／SEIKO提供

台灣精工（SEIKO）2024適逢品牌70周年，近日並發表最新「金牌潮流GMT機械限定款」（SSK044K1），表款以黑金配色展現街頭潮流姿態，並邀請Seiko 5 Sports之友、B-Boy孫振配戴，展現Z世代的自信與台灣精工70年不變的年輕活力。

由於台灣精工（SEIKO）在台迎向70周年，品牌今年7月時便曾於台北華山園區西五館舉辦「SEIKO品牌100周年暨在台70周年 雙周年紀念展》，並邀請品牌好友鳳小岳斯文站台，並陸續發表多只限定紀念表款。

本次發表的SEIKO「金牌潮流GMT機械限定款」則為該系列的第三回作品，邀請台灣知名霹靂舞者孫振配戴，近期孫振甫成了Red Bull BC One世界總決賽，並確認將在2025年1月11日前往日本參加由SEIKO舉辦的活動，熱力四射，本次也在SEIKO邀請下，以寬鬆輪廓造型、搭配手上黑金雙色表款，展現自信與新世代的朝氣。

SEIKO 5 Sports在台70周年紀念表型號為SSK044K1，其42.5毫米的精鋼表殼搭配了金色面盤，三角形箭頭的GMT指針、經夜光塗料處理的小時時標。4R34機械自動上鍊機芯並具有時間、日期與第二地時間顯示，防水性能可達10大氣壓約100米。

表款已於近日上市，凡在指定店家購買，還將額外加贈日本插畫塗鴉風格的NATO尼龍表帶一條，全球限量500只，訂價則約17,000元。不到20,000入手全球限量機械表，也可成為年末犒賞自己的造型之選。

霹靂舞者孫振配戴上了SEIKO 5 Sports在台70周年紀念表。圖／SEIKO提供
霹靂舞者孫振配戴上了SEIKO 5 Sports在台70周年紀念表。圖／SEIKO提供
凡在指定店家購買SEIKO的SSK044K1腕表，還將加贈塗鴉設計風格尼龍表帶一只。圖／SEIKO提供
凡在指定店家購買SEIKO的SSK044K1腕表，還將加贈塗鴉設計風格尼龍表帶一只。圖／SEIKO提供
SEIKO 5 Sports 在台70周年紀念腕表，17,000元。
SEIKO 5 Sports 在台70周年紀念腕表，17,000元。

品牌 日本

延伸閱讀

2025準備好了！TAG Heuer、TUDOR賽車風時計 挑戰極限

holo桃鈴音音周年紀念套組實體亮相：「太平洋寬肩Nene」惹網笑

Grand Seiko、TAG Heuer、Breitling腕間重現冬日絕景

武士刀、木造工藝再轉譯 G-Shock頂規MR-G系列明開賣

相關新聞

70周年紀念第三回...SEIKO 5 Sports X 孫振 活力上市

台灣精工（SEIKO）2024適逢品牌70周年，近日並發表最新「金牌潮流GMT機械限定款」（SSK044K1），表款以黑...

台灣隊長陳傑憲夫妻檔「老錢風」上身大曬GUCCI貴族氣

一年一度、西方的聖誕節即將來臨。於此同時，12月也是分享、暢聚與喜悅的時刻。義大利精品品牌古馳（GUCCI）日前發表了四...

台灣領空過路費明年3月起調漲35% 可望增加6億元收入

台北飛航情報區目前針對過境航班收取每架次1萬元過境航路服務費，考量近年因疫情及設備更新支出增加導致虧損，交通部民航局修正...

全家便利商店「奢華巧克力饗宴」推9款甜點烘焙新品！「巧克力小花千層布蕾、莓果巧克力夾心匠土司」吃一波

冷冷的天氣，最適合品嘗濃郁的巧克力，全家便利商店推出「奢華巧克力饗宴」，集結世界頂級巧克力入料，如法國的「米歇爾柯茲」、...

耶誕節吃飽又好拍 原燒推領券送肉、莆田功夫菜賣萌

耶誕節即將到來，王品集團燒肉品牌「Oh my!原燒」豪發聖誕禮物。2024年12月16日至2025年1月5日到王品瘋美食...

開雲集團新動向！上半年營收300億品牌新創意總監發表

先前一度盛傳Bottega Veneta創意總監Matthieu Blazy曾前往他牌面試，今日凌晨突發消息，Botte...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。