台灣隊長陳傑憲夫妻檔「老錢風」上身大曬GUCCI貴族氣

一年一度、西方的聖誕節即將來臨。於此同時，12月也是分享、暢聚與喜悅的時刻。義大利精品品牌古馳（GUCCI）日前發表了四個篇章的假日禮讚系列，並邀請潔西卡崔絲坦（Jessica Chastain）、美國名媛Kendall Jenner、以及義大利職業網球好手既品牌代言人Yannick Sinner入鏡拍攝形象廣告。今日GUCCI再於台北101專門店上邀請到「台灣隊長」陳傑憲與太太Hailey一同現身，以低調黑色搭配GUCCI經典設計細節，形塑出貴族氣韻的黑色耶誕。

雖然聖誕節總給人紅與綠色組合的既定印象，但源自精品大國義大利的GUCCI則大膽提出「黑色耶誕」主張。像是Kendall Jenner與Jessica Chastain便分別提取了GUCCI的Jackie 1961與Bamboo 1947包款，Jackie 1961擁有超過60年的經典歷史以及流線、帶有上流社會聯想的馬鞍造型，Bamboo 1947則以竹節提把展現義大利的工匠精神，堅韌高雅、氣質出眾。

出席活動時，「台灣隊長」陳傑憲選擇了GUCCI 2025早春系列GG壓紋西裝套裝搭配白色背心與Re-Web系列白色皮革球鞋，一身黑色但「藏」入GUCCI經典的GG Logo細節，尤其身上手提後背包是陳傑憲親自挑選，加上一雙小白鞋、輕鬆展現動靜有型的雀躍活力；陳傑憲的太太Hailey則是以GUCCI Gift系列黑色格紋緹花羊毛外套搭配、黑色短褲、Signoria高跟鞋與Mini Blondie鍊帶包，兩人雖然都以黑色為大方向造型，但在細節處低調展示高級感，像是陳傑憲手上包款在扣鎖處藏入GUCCI的綠紅綠Web織紋，Hailey的Mini Blondie鍊條包則運用了Ancora Rosso酒紅色，整體接軌近年歐美流行的「老錢風」、低調貴氣。

接受本刊專訪時，兩人分別回憶起彼此最暖心的一次禮物：陳傑憲先謝謝太太Hailey對於家庭的照顧，並提及一次生日時家中被Hailey精心佈置成派對場面，「因為從來沒有被這樣對待過」，讓他感受到暖暖大心；Hailey則表示某年收到陳傑憲的紅包，上有手寫的示愛文字，讓Hailey笑稱肉麻又暖心，此後也成為夫妻間彼此的鬥嘴笑料。而陳傑憲逛店後也特別推薦一款想買給自己的大型織帶背包，除了讓他直呼「心很癢、想要入手」，也可滿足運動或正式的不同場合，Hailey則喜愛身上的Blondie琺瑯Logo包，「很有感覺、滿好看的」，此時陳傑憲也在一旁「助攻」、大讚包款很亮，讓Hailey配戴起來很高貴、「很能襯托出她的美」，意外大秀台灣隊長的寵妻一面。