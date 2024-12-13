台灣領空過路費明年3月起調漲35% 可望增加6億元收入

台北飛航情報區目前針對過境航班收取每架次1萬元過境航路服務費，考量近年因疫情及設備更新支出增加導致虧損，交通部民航局修正「使用國營航空站助航設備及相關設施收費標準」，將過境航路服務費調漲為1萬3500元、漲幅35％，規劃明年3月起實施，在台灣機場起降的航班則不受影響，預計明年可增加6億元收入

台灣地理位置佳，不少外籍航空航班會於台灣過境，台北飛航情報區的過境航路服務費已17年未調漲。根據民航局統計，台北飛航情報區疫情前2019年全年過境航路服務費收入達24億元，創下高峰。2020年因疫情爆發，全球航班銳減，2021年過境航路服務費收入大減逾7成。即便疫後航空逐漸復甦，去年過境航路服務費收入仍僅19億元。

各國過境航路服務費收取標準不同，部分較大情報區會採距離收費，台北飛航情報區各航路距離差異不大，所以採一次性收費，現行為每次1萬元，但近年隨著各項設備更新、航班未回到疫情前高峰，已出現虧損。

民航局表示，考量鄰近飛航情報區均已陸續調整過境航路服務費，為使我國各項民航建設及飛航服務保持水準、更具競爭力，經成本計算，其中人力成本約佔23.32%，設備成本佔44%，維護成本佔21.34%，水電加物料則佔約11.34%，因此每架次過境航機「過境航路服務費」將調整為1萬3500元。

民航局表示，此次調整過路費也參考東亞地區13個國家，平均費率1萬3865元，預計調整後仍低於日本的2萬元、菲律賓1萬4千元，略高於香港1萬1千元左右。

民航局指出，今年預計過境航班共有21萬架次，過境航路服務費收入約21億元，約恢復為疫情前9成，明年3月調整後，預計可增加6億元收入，主要影響最多為韓國飛往東南亞、港澳，或日本飛往東南亞、港澳航線。

民航局表示，提出費率修正草案後已邀集相關業界召開說明會及收集各方意見，並於今年11月11日完成法案預告。為讓航空公司有較充裕準備時間，初步規劃於明年3月1日實施，期間也將儘速陳報交通部完成法制化作業後發布。