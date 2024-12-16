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今年聖誕節就送這個！2025年貓．美術館365日曆即將絕版 倒數搶購中

聯合新聞網／ 有你共創
（圖／有你共創數位提供）
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貓奴們照過來！聖誕節不知該送什麼禮物嗎？來自日本藝術家Shu Yamamoto山本修精心準備，獻給貓奴的《屬於你的桌上貓．美術館：喵畫禮物盒》，已有超過3,600位貓奴搶購，創下超過$6,000,000佳績的募資金額，成為今年日曆募資市場的一大黑馬。《屬於你的桌上貓．美術館：喵畫禮物盒》嘖嘖募資即將於12月18日正式落幕，還在煩惱聖誕節禮節的貓奴朋友們，千萬不要錯過最後的入手機會，錯過這次就真的絕版啦！

日本藝術家Shu Yamamoto山本修，2007年開啟以名畫貓化的「貓美術館」創作之旅，足跡踏遍台北、高雄、屏東、香港、首爾等城市，至今已創作超過2,000幅作品。此次與有你共創數位合作，推出臺灣限定《屬於你的桌上貓．美術館：喵畫禮物盒》，一次收錄【貓．美術館365日曆】、【貓言貓語指引卡】、【戴珍珠耳環少女貓隨身卡夾】、【貓手帳貼紙本+少女貓小貼紙】等實用與可愛兼具的周邊小物。

（圖／有你共創數位提供）
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【貓．美術館365日曆】精選超過365幅名畫貓化作品，首次以日曆形式登場，除了收錄〈貓娜麗莎〉、〈戴珍珠耳環的少女貓〉、〈貓吻〉等多幅深受貓粉喜愛的作品外，還有超過100幅作品首次與貓粉們見面，Shu Yamamoto山本修更是為了這次的《屬於你的桌上貓．美術館：喵畫禮物盒》，特地繪製喵夏〈黃道十二貓〉系列獻給臺灣貓粉們。每日搭配一幅名畫貓化作品，加上風趣幽默的貓言貓語註解，與貓粉分享畫作背景、貓畫家故事、貓藝術流派、貓藝術史冷知識等，更為貓奴特別紀錄超過20個與貓咪相關節日，讓2025年天天充滿儀式感、日日都有貓陪。

獨家限定的【貓言貓語指引卡】，22張精美喵夏牌面搭配臺灣限定貓畫背卡，每日抽一張，增添生活儀式感，更能讓貓語為你打開心靈通道、解開迷惑，療癒又不失幾分趣味，抽出來的貓言貓語指引卡還能搭配【戴珍珠耳環少女貓隨身卡夾】一同使用，加上附贈的戴珍珠耳環少女貓的小吊飾，通勤時也能隨時有貓陪。最後還有實用度超高的【貓手帳貼紙本&少女貓小貼紙】，記事本與貼紙簿的完美組合，手掌尺寸方便隨身攜帶，記錄那些與貓有關的日常時刻，還可以隨時收藏各種可愛貼紙。

（圖／有你共創數位提供）
（圖／有你共創數位提供）

臺灣限定《屬於你的桌上貓．美術館：喵畫禮物盒》嘖嘖募資方案，即將於12月18日正式結束，喜愛貓美術館的朋友們千萬別錯過最後以54折優惠價入手的機會，今年聖誕節就送這份禮物給自己與貓奴好友吧！讓2025年的每一天都有貓陪。

《屬於你的桌上貓．美術館：喵畫禮物盒》詳細商品資訊請見官方粉絲團或嘖嘖頁面。

嘖嘖募資平台

官方粉絲專頁

禮物 美術館 貓奴

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