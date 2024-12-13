全家便利商店「奢華巧克力饗宴」推9款甜點烘焙新品！「巧克力小花千層布蕾、莓果巧克力夾心匠土司」吃一波
冷冷的天氣，最適合品嘗濃郁的巧克力，全家便利商店推出「奢華巧克力饗宴」，集結世界頂級巧克力入料，如法國的「米歇爾柯茲」、比利時的「貝可拉」，以及日本的「明治巧克力」等，將其獨特風味融入全新推出的9款巧克力烘焙點心，為巧克力控帶來幸福的饗宴。
「全家」minimore甜點推出5款巧克力新品，首推「巧克力小花千層布蕾」，使用明治可可粉與鮮奶油製作成巧克力布蕾內餡，搭配酥脆多層的餅皮，每一口都充滿層次感和巧克力香，售價55元；「榛果巧克力閃電泡芙」使用72%明治巧克力製作成巧克力卡士達，搭配可可閃電泡芙體與香醇榛果內餡，讓巧克力風味更具層次，售價49元；「巧克力千層蛋糕」使用明治72%巧克力與濃郁鮮奶油調配內餡，與添加明治可可粉的千層蛋皮堆疊出層層濃郁美味，售價59元。還有將於12月18日上市的「巧克力麻糬泡芙」（售價48元）及「雙重巧克力塔」（售價49元）。
除了甜點外，「全家」也推出4款烘焙新品，首推與台灣精品巧克力品牌「YU CHOCOLATIER畬室」聯名的「莓果巧克力夾心匠土司」，把苦甜回甘的米歇爾柯茲可可粉加入4種綜合莓果醬，並夾入柔軟土司中，創造酸甜多層次的風味，售價42元；「紅寶石可可軟歐」將明治特級可可粉加入軟歐麵糰，搭配日本熊本石臼糯小麥粉及老麵種創造Q彈口感，內餡則加入由蔓越莓及明治可可粉調製成的濃郁巧克力醬，售價45元；還有「濃情巧克力熔岩蛋糕」與「莓莓可可蛋糕麵包」，兩款售價均為45元。
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