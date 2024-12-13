星宇航空推頂級旅遊瀨戶內海 奢華六日巡遊即刻啟航

星宇航空自開航以來即積極深耕日本旅遊市場，今天宣布攜手元本旅遊，推出全新頂級旅遊體驗「guntû瀨戶內海巡遊 古都散策六日行程」。

旅客將搭乘星宇航空台北-大阪航線商務艙展開為期六天的精品渡假行程，沿途走訪千年古都-京都，搭乘且夜泊漂浮在瀨戶內海的豪華飯店船「guntû號」，遊歷瀨戶內海周邊名勝島嶼，沿途停靠小豆島寒霞溪欣賞楓葉盛開的美景。預訂制行程即日起開始接受預約，限量32席，將於2025年11月26日楓林如火之際奢華出遊，本行程提供全包式服務，團費每人NTD 499,000起，並針對12月31日前報名的星宇航空COSMILE會員，提供最高可折抵NTD15,000的專屬折扣，欲了解更多套裝行程資訊請至https://www.modotravel.com.tw/guntu/ 查詢。

本趟行程最令人期待的「guntûガンツウ號」是一艘漂浮在瀨戶內海的小型豪華飯店，片假名發音的gantsuu在尾道的方言中更是「日本蟳」的意思。這艘日式旅店風格的船隻由知名日本建築師堀部安嗣操刀設計，擁有19間客房，最多僅可同時容納38名房客入住，可以說是相當搶手！客房內部以全木造裝潢，每間客房皆擁有私人海景陽台，讓瀨戶內海的風景分秒必收，獨特的銀色船身設計，讓船身隨著海面的顏色變化增添了搭乘的獨特氛圍，坐在甲板上吹拂著海風享受夕陽落下的餘暉，也能遠眺都市璀璨燈火，別有一番韻味。

星宇航空表示日本旅遊熱度持續上升，為滿足多元客群的旅遊喜好，特別攜手主打精緻旅遊的元本旅遊共同推出奢華體驗行程。本次行程將瀨戶內海、京都以及大阪的美景盡收眼底，乘船期間將遊歷因島、笠岡群島、瀨戶大橋、直島海峽、碧山海峽、志湧群島、穆島、柱島等瀨戶內海周邊名勝島嶼，沿途也將停靠小豆島寒霞溪欣賞楓葉，同時也將走訪京都及大阪等地；奢華的行程除入住「guntû號」外，也將入住京都The Ritz-Carlton及大阪四季酒店，途中新幹線也加入GREEN CAR搭乘體驗，讓奢華體驗蔓延整趟旅行。