耶誕節吃飽又好拍 原燒推領券送肉、莆田功夫菜賣萌

耶誕節即將到來，王品集團燒肉品牌「Oh my!原燒」豪發聖誕禮物。2024年12月16日至2025年1月5日到王品瘋美食領券、消費達指定條件，就送伊比利豬梅花。即日起到2025年1月12日，「莆田」也推出聖誕花圈脆皮雞、聖誕萌寵松鼠魚、濃雪鮮乳吐司耶誕節限定菜，活動期間內用拍照打卡，即贈一人一杯白葡萄氣泡飲。「尬鍋」2024年12月16日至2025年1月1日，加碼到店點金尬意蘭做伙聯名雙人套餐，送真香鹹酥雞一份。

燒肉控快看過來，即日起至2025年1月1日，「Oh my!原燒」推出期間限定和牛聖誕三重奏，能吃到日本霜降和牛、澳洲和牛雪花、伊比利豬梅花，優惠加購價499元。還有耶誕驚喜好禮可以領，2024年12月16日至2025年1月5日，到王品瘋美食領券，憑券內用1客雙人套餐，可兌換伊比利豬梅花一份。參加LINE抽獎活動，還有機會免費吃新品和牛聖誕三重奏，能和朋友一起大口吃肉超過癮，CP值超高。

耶誕節吃中餐品牌，也能有浪漫過節氛圍，新加坡米其林一星「莆田」，即日起至2025年1月12日大開耶誕派對，將經典功夫菜琥珀脆皮雞、糖醋松鼠魚，以耶誕小物裝飾擺盤，增添節慶儀式感。活動期間，內用拍照打卡送每人一杯白葡萄氣泡飲。同步推出耶誕限定甜點濃雪鮮乳吐司，主廚將將吐司浸泡鮮乳與蛋液，再以高溫酥炸鎖住綿密滑順口感，入口甜蜜滋味誘人，忍不住一口接一口。凡加購套餐能享優惠價199元，是情侶耶誕約會必點甜點，包准讓女友滿意。

耶誕節大餐換個口味，聚餐吃鍋也是好選擇，王品集團旗下台式潮鍋「尬鍋」，以雞湯入鍋搭配雞油爆炒，天冷開涮超暖胃。2024年12月16日至2025年1月1日推出到店消費金尬意蘭做伙聯名雙人套餐就送真香鹹酥雞一份。2025年1月15日前，到全台「尬鍋」門市消費，不限消費金額，開鍋就贈送500元現金券、完成指定任務，最高再賺12,000元吃鍋金。門店自助吧提供各式豐富時蔬、火鍋配料、冰沙等都是無限供應，聚會絕對能吃飽又開心。