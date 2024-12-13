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開雲集團新動向！上半年營收300億品牌新創意總監發表

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
除了皮革編織工藝、Bottega Veneta也積極在家用日常設計跨節聯名，例如與Flos合作的Model 600桌燈，將皮革與照明二合為一。圖／Bottega Veneta提供
除了皮革編織工藝、Bottega Veneta也積極在家用日常設計跨節聯名，例如與Flos合作的Model 600桌燈，將皮革與照明二合為一。圖／Bottega Veneta提供

先前一度盛傳Bottega Veneta創意總監Matthieu Blazy曾前往他牌面試，今日凌晨突發消息，Bottega Veneta除確認Matthieu Blazy已離開、並同時宣佈了新任創意總監Louise Trotter的即將到任，等同為近日開雲集團的人事動態又添新話題。

開雲集團先是去年有財務長Jean-Marc Duplaix升任為副執行長，今年集團重量級消息頻傳，包含Bottega Veneta上半年營收創新高、上看台幣近300億，同時也宣布了由品牌內資深員工Barbara Zanin成為品牌第一位「工藝傳承總監」（Head of Crafts and Heritage），11月時再宣布了Balenciaga與Saint Laurent兩品牌新任CEO的走馬上任。

今日凌晨，Bottega Veneta無預警發表人事新訊，將由Louise Trotter成為新任品牌創意總監，證實了Matthieu Blazy的離任。來自英國的Louise Trotter設計手法擅長以寬鬆剪裁、皺摺，呈現出俐落、但不失當代感的女性風格，先前曾於法國品牌Carven、Lacoste任職。目前已知Louise Trotter將在2025年1月正式加入Bottega Veneta。有新任創意總監、有品牌工藝傳承總監兩位女性領路，2025年的Bottega Veneta會呈現何等的風貌？相信很快就有答案揭曉。

Bottega Veneta今年曾發表Richard Scarry膠囊系列，帶來一系列巨大童書、毛毯、抱枕、吊飾、配件，擁抱童真直觀的喜悅。(圖／Bottega Veneta提供)
Bottega Veneta今年曾發表Richard Scarry膠囊系列，帶來一系列巨大童書、毛毯、抱枕、吊飾、配件，擁抱童真直觀的喜悅。(圖／Bottega Veneta提供)
Louise Trotter。圖／翻攝自 IG @ louise_trotter_
Louise Trotter。圖／翻攝自 IG @ louise_trotter_
新開幕的Bottega Veneta台北101旗艦店，將呈現服裝、配件、包款、香氛的全系列商品。圖／Bottega Veneta提供
新開幕的Bottega Veneta台北101旗艦店，將呈現服裝、配件、包款、香氛的全系列商品。圖／Bottega Veneta提供
Louise Trotter將出任Bottega Veneta新任創意總監一職。圖／翻攝自 IG @ louise_trotter_
Louise Trotter將出任Bottega Veneta新任創意總監一職。圖／翻攝自 IG @ louise_trotter_

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