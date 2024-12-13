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開雲集團新動向！上半年營收300億品牌新創意總監發表
先前一度盛傳Bottega Veneta創意總監Matthieu Blazy曾前往他牌面試，今日凌晨突發消息，Bottega Veneta除確認Matthieu Blazy已離開、並同時宣佈了新任創意總監Louise Trotter的即將到任，等同為近日開雲集團的人事動態又添新話題。
開雲集團先是去年有財務長Jean-Marc Duplaix升任為副執行長，今年集團重量級消息頻傳，包含Bottega Veneta上半年營收創新高、上看台幣近300億，同時也宣布了由品牌內資深員工Barbara Zanin成為品牌第一位「工藝傳承總監」（Head of Crafts and Heritage），11月時再宣布了Balenciaga與Saint Laurent兩品牌新任CEO的走馬上任。
今日凌晨，Bottega Veneta無預警發表人事新訊，將由Louise Trotter成為新任品牌創意總監，證實了Matthieu Blazy的離任。來自英國的Louise Trotter設計手法擅長以寬鬆剪裁、皺摺，呈現出俐落、但不失當代感的女性風格，先前曾於法國品牌Carven、Lacoste任職。目前已知Louise Trotter將在2025年1月正式加入Bottega Veneta。有新任創意總監、有品牌工藝傳承總監兩位女性領路，2025年的Bottega Veneta會呈現何等的風貌？相信很快就有答案揭曉。
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