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香奈兒宣布新任藝術總監！Matthieu Blazy真的掰了BV

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Matthieu Blazy，接手香奈兒新任創意總監。圖／摘自IG
Matthieu Blazy，接手香奈兒新任創意總監。圖／摘自IG

原Bottega Veneta（簡稱BV）的創意總監Matthieu Blazy，今日台灣時間凌晨在社群上忽然宣佈離職後不久，時尚龍頭品牌香奈兒（CHANEL）也發佈正式官方聲明，宣布任命Matthieu Blazy為新任藝術總監。在新職位上，Matthieu Blazy將負責所有高級訂製服、高級時裝和配飾系列。Matthieu Blazy將常駐巴黎，並向香奈兒服飾名品部暨Chanel SAS總裁 Bruno Pavlovsky匯報。他將於2025年加入香奈兒。

Matthieu Blazy於1984年出生於巴黎，是布魯塞爾La Cambre的畢業生。他的職業生涯始於Raf Simons的男裝設計師，隨後加入Maison Margiela負責「Artisanal」系列（高級訂製服）和高級時裝系列。 2014 年，他加入Phoebe Philo團隊，在Céline擔任女裝設計師，之後於2016年至2019年期間加入Raf Simons團隊，在Calvin Klein擔任高級時裝系列設計總監。自2021年起，他一直擔任Bottega Veneta的創意總監。

香奈兒藝術總監Matthieu Blazy說道：「我非常興奮和榮幸能加入香奈兒。我期待與所有團隊見面，並共同譜寫新的篇章。」

香奈兒服飾名品部暨Chanel SAS總裁Bruno Pavlovsky表示：「我很高興歡迎Matthieu Blazy 。我相信他能透過與品牌創意工作室、我們的高級訂製服工作坊和工坊進行持續的對話，靈活運用香奈兒符碼與傳承。他大膽的個性、創新的設計手法以及對工藝和材質的奉獻，將帶領香奈兒走向令人期盼且興奮的全新方向。」

首席執行主席Alain Wertheimer和香奈兒全球執行長Leena Nair也表示：「Matthieu Blazy是這一代最有才華的設計師之一。他的願景和才華將強化品牌的活力和我們在時尚產業的領導地位。在Bruno Pavlovsky的領導下，我們相信Matthieu Blazy將繼續塑造未來，並譜寫香奈兒創作新篇章。」

總監 設計師 香奈兒

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