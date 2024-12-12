麻辣鍋「不好吃」餐點免費！和牛+70種食材吃到飽888

馬辣集團旗下的麻辣鍋品牌「問鼎．皇上吉祥」，今年迎來10週年里程碑。為慶祝10歲生日，問鼎將於12月16日起，推出「4大升級服務」，其中包括「不好吃免費」、「服務不好免費」等政策，為顧客帶來不同的用餐感受。另外「快閃吃到飽」方案也再度回歸，約70種食材無限享用，每人888元起。

問鼎本次針對單點、套餐所推出的4大服務中，包括「不好吃免費」、「服務不好免費」、「遲到罰三杯」、「付現不找零」等4項內容。「不好吃免費」，意指若顧客反應餐點不好吃，即可免費招待當日消費最低價餐點，或是主廚限定餐點1份；若對服務不滿意，則免收10%清潔費，享受「服務不好免費。另外若有賓客遲到，問鼎將「免費贈酒3杯」，感受「遲到罰3杯」的習俗（可更換無酒精飲品，依現場狀況安排）。若以現金結帳，百元以下金額全免，讓民眾省荷包又能省去零錢麻煩。

除了餐點、套餐方案的服務升級之外，問鼎於桃園藝文店、高雄義享店，限時回歸推出「快閃吃到飽」方案，可無限享用頂級和牛、安格斯黑牛、阿拉伯藍鑽蝦、新蝦大蛤蜊等近70種頂級食材，每人888元起。若升級「美澳雙和牛吃到飽」，每人再送「巨大手臂蝦」1隻，價值388元；升級「世界三大和牛吃到飽」，再贈送加勒比海大龍蝦半隻。

1月5日前，憑身分證、健保卡或護照號碼對中「2、0、5」任二碼（可重複）並符合活動規定，每桌再贈「紐澳Q彈牛舌」或「手切玫瑰松阪豬」一份，價值388元，壽星再贈市價688元「福如東海肉蛋糕」一份（本活動需3成人以上，每人均消滿1,000元始適用）

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