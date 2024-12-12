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除濕機也有凍結洗淨功能！日立冷氣迎60周年購機抽保時捷購車金
日立冷氣迎接品牌60周年，連續3個月推出「千千萬萬感謝您」限定活動，11月份頭獎得主在律師見證下近日已於日立總公司直播抽出，獨得價值322萬元的保時捷Macan購車金，另外還有60位幸運兒獲得6萬元紅包，其餘未中獎者將保留參與下次抽獎，活動將持續至12月31日，邀請想要購機的民眾把握機會晉升保時捷車主。
為了慶祝這個重要里程碑，日立冷氣也宣布全新推出「AI超變頻除濕機」，搭載業界唯一的凍結洗淨科技，導入原本運用在空調上的潔淨技術，持續確保機體內部的衛生無虞；還有強大的淨氣離子除菌技術，藉由正負離子中和瞬間釋放強大能量，深層去除空氣中的細菌與病毒，守護家人健康，同時為家庭打造省電、潔淨、乾爽的空氣環境。
日立「AI超變頻除濕機」搭載3層濾網，有效攔截PM2.5細懸浮微粒與異味粒子；還有對應各種使用情境的多元功能，包括4D乾衣、烘鞋暖衣、超頻運轉、柔感前吹等，滿足不同需求，且運用尖端AI制御技術，除濕力提升120%精準控濕，省電業界第一，現在買還有貨物稅減免最高1,200元。
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