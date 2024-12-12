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寶格麗色彩旅程第四篇章 橙色錳鋁榴石刻畫羅馬晨曦

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
BVLGARI Garnet Sunburst旭日石榴石頂級彩寶與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI Garnet Sunburst旭日石榴石頂級彩寶與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供

寶格麗（BVLGARI）於2020年展開寶格麗色彩之旅頂級珠寶Capsule系列，每次聚焦一種具有獨一無二獨特色澤的天然彩色寶石，透過品牌美學展現其永恆的個性魅力。在前三個篇章中，寶格麗共推出了帕拉依巴碧璽的色彩綺想、尖晶石的豔光四射，以及紫鋰輝石與摩根石的柔美華貴，如今在2024年底，色彩之旅由亮麗璀璨的錳鋁榴石擔任主角，以超過50件頂級珠寶作品刻畫品牌發源地羅馬的晨曦之美。

寶格麗無疑首個以錳鋁榴石打造全套頂級珠寶系列的品牌，在頂級珠寶世界裡，這款寶石仍屬珍稀少見，可謂大膽創舉。色澤強烈奪目的錳鋁榴石是石榴石家族中的珍貴品種，於1991年在非洲納米比亞庫內納河（Kunene River）附近被發現。然而，其名稱Mandarin則取自中國古代的高級官員「滿大人」，因為當時的人認為唯有此職業可穿著橙色衣物。

在此系列超過50件頂級珠寶傑作之中，Colors of Dawn晨曦之彩頂級彩寶與鑽石項鍊與Garnet Sunburst旭日石榴石頂級彩寶與鑽石項鍊，分別運用了品牌標誌性的活潑配色和獨特的錳鋁榴石配置，成為最具代表性的作品。

Garnet Sunburst旭日石榴石頂級彩寶與鑽石項鍊，以羅馬的晨曦時分為靈感，將每道灑落的曙光轉化為12顆共計約123.19克拉的蛋面切割與圓形切割錳鋁榴石，搭配黑色縞瑪瑙和璀璨美鑽形成鮮明色彩對比，最後點綴七顆總計約5.31克拉的梨形切割黃水晶，使整體色調更為豐富華麗。

Colors of Dawn晨曦之彩頂級彩寶與鑽石項鍊則捕捉喚醒全新一日的奇幻美景，展現單束光線所蘊藏的豐富閃耀色彩。這款色彩與光線交織的傑作共鑲嵌五顆橢圓型切割彩色寶石，包括一顆重約20.68克拉的粉色碧璽、一顆20.16克拉的拓帕石、一顆16.67克拉的綠色碧璽、一顆14.89克拉的紫水晶，以及一顆重約14.11克拉的黃水晶，並與6顆總重約44.52克拉的錳鋁榴石圓珠及10顆總圓形切割錳鋁榴石交相輝映，華美色澤比美靜更醉人。

BVLGARI Garnet Sunburst旭日石榴石頂級彩寶與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI Garnet Sunburst旭日石榴石頂級彩寶與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI Colors of Dawn晨曦之彩頂級彩寶與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI Colors of Dawn晨曦之彩頂級彩寶與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Dawn’s Daydream黎明美夢頂級彩寶與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Dawn’s Daydream黎明美夢頂級彩寶與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Braids of Aurora極光之辮頂級彩寶與鑽石戒指。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Braids of Aurora極光之辮頂級彩寶與鑽石戒指。圖／寶格麗提供
BVLGARI Colors of Dawn晨曦之彩頂級彩寶與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI Colors of Dawn晨曦之彩頂級彩寶與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供

寶格麗 珠寶 鑽石

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