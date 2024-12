寶格麗色彩旅程第四篇章 橙色錳鋁榴石刻畫羅馬晨曦

寶格麗(BVLGARI)於2020年展開寶格麗色彩之旅頂級珠寶Capsule系列,每次聚焦一種具有獨一無二獨特色澤的天然彩色寶石,透過品牌美學展現其永恆的個性魅力。在前三個篇章中,寶格麗共推出了帕拉依巴碧璽的色彩綺想、尖晶石的豔光四射,以及紫鋰輝石與摩根石的柔美華貴,如今在2024年底,色彩之旅由亮麗璀璨的錳鋁榴石擔任主角,以超過50件頂級珠寶作品刻畫品牌發源地羅馬的晨曦之美。

寶格麗無疑首個以錳鋁榴石打造全套頂級珠寶系列的品牌,在頂級珠寶世界裡,這款寶石仍屬珍稀少見,可謂大膽創舉。色澤強烈奪目的錳鋁榴石是石榴石家族中的珍貴品種,於1991年在非洲納米比亞庫內納河(Kunene River)附近被發現。然而,其名稱Mandarin則取自中國古代的高級官員「滿大人」,因為當時的人認為唯有此職業可穿著橙色衣物。

在此系列超過50件頂級珠寶傑作之中,Colors of Dawn晨曦之彩頂級彩寶與鑽石項鍊與Garnet Sunburst旭日石榴石頂級彩寶與鑽石項鍊,分別運用了品牌標誌性的活潑配色和獨特的錳鋁榴石配置,成為最具代表性的作品。

Garnet Sunburst旭日石榴石頂級彩寶與鑽石項鍊,以羅馬的晨曦時分為靈感,將每道灑落的曙光轉化為12顆共計約123.19克拉的蛋面切割與圓形切割錳鋁榴石,搭配黑色縞瑪瑙和璀璨美鑽形成鮮明色彩對比,最後點綴七顆總計約5.31克拉的梨形切割黃水晶,使整體色調更為豐富華麗。