姓名有「ㄓㄨ」點點心送豆腐煲 本村將進駐微風南山「買套餐送炸雞」
新店開幕享優惠！港點品牌「點點心」將於12月13日開設中和環球店，除了新菜登場，開幕期間姓名有「ㄓㄨ」同音字，可加贈「麻婆火辣豆腐煲」；韓國炸雞「本村韓式炸雞」則將於12月15日進駐微風南山，消費指定套餐，就可贈送炸雞兌換券，同時還有聖誕套餐新登場。
緯豆集團旗下港點品牌「點點心」繼林口、新莊、新店等店後，將於12月13日正式進駐Global Mall環球購物中心中和店，開設品牌第17號店。除了經典菜色之外，店內也率先推出全新「港味豬豬煲」，以品牌豬仔形象為設計元素，包括有「金沙玉米豬豬煲」、「金沙雞翅豬豬煲」，還有「蟹絲底里海鮮炊飯」、「鹽酥爆炒香雞煲」、「鹹魚翻身豆腐煲」等共計11種品項，每份258～348元不等，並預計於12月19日起於其他指定門市開賣。
為慶祝新菜登場與新店開幕，12月24日前凡同桌顧客姓名有「ㄓㄨ」同音字，任點一道「港味豬豬煲」新菜，即贈送「麻婆火辣豆腐煲」1份，送完為止。此外，12月13日至12月17日，凡於中和環球店單筆消費滿千元，再贈送「豬仔流沙包」，每日限量30份。
來自韓國的「本村韓式炸雞」，在今年6月正式登台後，將於12月15日於微風南山開設在台第3間門市。為慶祝開幕，12月15日至12月19日期間，凡消費雙人套餐即贈「綜合炸雞S」兌換券；消費4人套餐，即贈「綜合炸雞M」兌換券，每筆訂單限贈一次。
即日起至1月5日期間，本村炸雞還推出期間限定「聖誕歡聚4人套餐」，內含雞腿M、雞翅M、韓式五花肉、韓式海鮮煎餅、原味辣炒年糕、牛肉雜菜冬粉、豬肉辣豆腐鍋、炸韓式魚板、60元飲料4杯，每套1988元。12月16日至1月5日期間，另有「聖誕驚喜紅綠配」，消費任一M或L炸雞，即享「紅區＋綠區」加購優惠價199元。紅區包括牛肉起司薯條、炸韓式魚板、海苔冬粉卷、韓式飯糰；綠區則有氣泡飲2杯、CASS啤酒2罐、冰淇淋可朗芙1份（各擇一）
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