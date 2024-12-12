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OKmart 年菜開賣！國際主廚手路菜 六道菜2000元有找

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
台灣辦桌文化的菜餚也延伸到年菜餐桌上，像是佛跳牆、米糕都是必吃。OKmart/提供
台灣辦桌文化的菜餚也延伸到年菜餐桌上，像是佛跳牆、米糕都是必吃。OKmart/提供

隨著台灣家庭結構的改變，年菜市場也逐年在擴大，不只各大飯店、知名餐廳搶商機，超商也不斷增加品項和合作對象。OKmart近幾年年菜預購業績連續成長，平均每年增幅已經達到10-20%，為滿足更多市場新趨勢與消費者需求，今年與眾多五星級飯店、星級餐廳、名廚的獨家手路菜、甚至是功夫菜也有平價選擇，另外，針對上班族與不同家庭的餐桌商機，OKmart推出不同份量和口味的年菜商品，以及因應人數需求量身定做便利套餐。

農曆新年腳步逐漸接近，今年過年時間提早到1月底，各大飯店與知名餐飲品牌，早已摩拳擦掌開始搶推年菜，由於目前台灣的整體年菜市場規模不斷擴大，預估2024年可達60億元左右，加上小家庭及「懶人需求」的增加，預期未來將會持續擴大，OKmart瞄準消費者對年菜從新鮮感、經典菜系、便利上桌等需求，推出蛇年春節年菜預購，從經典傳統到創新風味、上至台菜下至五湖四海眷村味、大份量到小家庭，簡單圍爐、家族團聚又或者是送禮都能滿足需求。

OKmart與米其林餐廳胡同合作，推出10種不同年菜組合，其中最特別的就是同為星級美食的「錦霞樓」與「胡同」聯手推出獨家年菜「頂級鮑魚烏蔘佛跳牆」，精心挑選鮑魚、烏參、干貝、花菇等上等食材，加入高湯燉煮，金黃湯汁融合所有食材的風味，展現一甲子傳統經典滋味，以及胡同旗下子餐廳的獨家日本味，包括「一幻」日式清酒燒醉蝦、「四代目菊川」日式鰻魚炊飯，讓消費者台菜吃到日菜；另外，台北晶華酒店的火炯瑤柱燉雞湯為OKmart獨家經典年菜商品，去年開賣即熱銷，銷售亮眼。北投老爺酒店黑蒜美人燉雞湯，黑蒜與雞肉的完美結合，口感溫潤。

台灣人愛吃「手路菜」，但是手路菜源於辦桌文化，費時重手工，相對需要技巧，不同廚師也有自己的獨特手法和具個人特色的烹調口味，辦桌文化的菜餚也延伸到年菜餐桌上，像是佛跳牆、米糕都是必吃，國際主廚溫國智針對台灣人海涵各路菜系的飲食文化，推出平價高CP值的年菜套餐，6道菜，2,000元有找，能吃到辦桌不能少的鮑魚花膠佛跳牆、秘製總鋪師豬腳圈還有香菇肉絲米糕等道地台灣味外，還有紅燒獅子頭及上海甜點心太軟、甚至是滿滿客家風情的樹子清蒸雪花魚，一桌菜包括三種特色菜系，而且一口氣將年菜前五名的食材通通端上桌。

此外，隨著台灣家庭結構的持續轉型，小家庭與單身族群成為市場主流，年菜的消費模式也隨之改變。傳統以大家庭為主的圍爐盛宴逐漸縮小規模，而注重便利與多樣化的「新年菜」正崛起，成為新春餐桌的核心，從傳統的全套餐形式，逐步轉向自由搭配的單道菜色，加上高檔海鮮及肉品的加入，使消費者平均採購金額提高。

根據調查，2022年平均每戶在年菜上的花費約為3,000至5,000元之間，而2023年有部分高端年菜套餐的預算甚至達到8,000元以上，因此，OKmart觀察到消費者不同的需求，年菜也隨之做改變，精緻的年菜組合滿足小家庭的需求，像是台北晶華酒店年菜4件組，以高檔的干貝、滷牛肉搭配火炯雞湯，3菜一湯，讓人數不多的家庭一次購足又不會份量太大而浪費，另外上海鄉村年菜5件組，裡頭有白燒砂鍋濃魚湯、栗子燒雞飯、滬杭口水雞、金磚封肉和幫鮑魚紅燒肉，適合人口數更大的家庭，喜歡自由搭配的消費者，也有超過30種以上的菜餚可以隨興選擇喜歡的菜色，讓年節餐桌更豐富、變化更多。

年菜 消費

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