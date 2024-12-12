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年末聚會鞋款成亮點單品 紅底鞋之王、男女全「包」了

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Christian Louboutin又有「紅底鞋王」之稱，無論是休閒鞋、高跟鞋，鞋底多有招牌的火熱紅色而知名。圖／翻攝自 IG @ Christianlouboutin
Christian Louboutin又有「紅底鞋王」之稱，無論是休閒鞋、高跟鞋，鞋底多有招牌的火熱紅色而知名。圖／翻攝自 IG @ Christianlouboutin

2024年即將進入倒數，再剩不到三周就要翻開全新日曆。年末的聚會、飯局、派對總少不了，而一雙好走好穿、造型搶眼的鞋款則是聚會時的亮點單品。有「紅底鞋之王」之稱的Christian Louboutin便在近日推薦多款高跟鞋、運動鞋、漆皮便鞋、高跟靴等單品，為節慶造型添增新意。

Kate 85與Sporty Kate 85兩雙高跟鞋分別具有閃耀的銀色與熱情火紅，其中Kate 85擁有如銀粉的反射光澤，Sporty Kate 85則有著摩登的漆亮皮，成為全身造型的風格延伸；Hot Chick 100則有著10公分高跟、同時帶來甜美誘人卻又0熱量的奶茶色，如果想要展現俐落的自信氣場，So Katy Booty 85則是以黑色短靴造型，適合搭配長裙、走路有風。

男士則有兩款推薦，Astroloubi Starss Flat是以運動鞋造型搭配紅色內襯與鞋面的水晶裝飾與橡膠鞋底，輕鬆穿梭在派對或戶外，Dandelion Flat則是紳士氣質的外顯，無鞋帶、穿脫方便，加上修長的鞋楦與黑色漆亮皮，成為高級晚宴上、最貼近地表的體面與無形名片。

Christian Louboutin Sporty Kate 85紅色高跟鞋，價格店洽。圖／Christian Louboutin提供
Christian Louboutin Sporty Kate 85紅色高跟鞋，價格店洽。圖／Christian Louboutin提供
Christian Louboutin Astroloubi Strass Flat休閒鞋，88,000元。圖／Christian Louboutin提供
Christian Louboutin Astroloubi Strass Flat休閒鞋，88,000元。圖／Christian Louboutin提供
Christian Louboutin Dandelion Flat黑色平底鞋，32,500元。圖／Christian Louboutin提供
Christian Louboutin Dandelion Flat黑色平底鞋，32,500元。圖／Christian Louboutin提供

高跟鞋

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