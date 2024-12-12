年末聚會鞋款成亮點單品 紅底鞋之王、男女全「包」了

2024年即將進入倒數，再剩不到三周就要翻開全新日曆。年末的聚會、飯局、派對總少不了，而一雙好走好穿、造型搶眼的鞋款則是聚會時的亮點單品。有「紅底鞋之王」之稱的Christian Louboutin便在近日推薦多款高跟鞋、運動鞋、漆皮便鞋、高跟靴等單品，為節慶造型添增新意。

Kate 85與Sporty Kate 85兩雙高跟鞋分別具有閃耀的銀色與熱情火紅，其中Kate 85擁有如銀粉的反射光澤，Sporty Kate 85則有著摩登的漆亮皮，成為全身造型的風格延伸；Hot Chick 100則有著10公分高跟、同時帶來甜美誘人卻又0熱量的奶茶色，如果想要展現俐落的自信氣場，So Katy Booty 85則是以黑色短靴造型，適合搭配長裙、走路有風。