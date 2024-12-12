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跟毛孩一起戴同款！ 台設計師品牌聯手打造永續飾品
對許多台灣當代家庭來說，寵物已經是家中不可或缺的成員。寵物登記數量預計在2025年突破400萬隻。知名台灣輕珠寶設計師品牌OLIVIA YAO JEWELLERY與台灣環保設計包袋品牌 Jun616xteen攜手推出聯名系列「Soulmate」。
「Soulmate」以「Always family, better together.」為主軸，設計延續永續精神，以Jun616xteen經典616品牌色為基調，搭配OLIVIA YAO JEWELLERY精心手工鑄造的五金配件，打造充滿質感且具個人化特色配飾。Heart環境友善皮革多功能吊飾，可客製化吊牌刻字與生日石選項，皮革愛心和五金配件皆可拆下自由運用搭配，亦可作為包包掛飾、或鑰匙圈使用。另有Buddy方鋯石寵物項鍊、Soul長方鋯石寵物項鍊、Together時髦寬鎖鏈等多樣選擇，可以「親子配搭」的時髦飾品。
Jun616xteen自成立以來堅持選用100%無動物成分與無動物實驗的環境友善皮革製作，OLIVIA YAO JEWELLERY則以符合綠色環保標準的珠寶製作工藝，確保從原料到成品對環境與人體的影響降至最低，也因此雙方基於對環保與永續理念的共同承諾推出此此聯名企劃。自12月18日起至1月2日止上市期間於OLIVIA YAO JEWELLERY官網和實體店面消費，還可享Soulmate聯名新品享9折與限定禮盒組88折優惠。
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