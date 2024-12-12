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S.T. Dupont打造金色耶誕 吊墜打火機、全新筆具登場
1872年創立於時尚之都巴黎的法國男性精品品牌都彭（S.T. Dupont），是新都會男性身份品味的象徵。今年歲末，S.T. Dupont為家人朋友獻上一系列華麗迷人的金色逸品，為日常生活點亮一抹亮麗光芒。
S.T. Dupont的設計富有現代性並兼具傳統。全新的打火機項鍊，無疑是極具個人風格的貼身物品。受嘻哈文化啟發，S.T. Dupont推出既是打火機又是珠寶，兼具功能性和時尚感。其鏈條可以調整三種不同長度，並裝飾鑽石頭像扭索飾，是結合品牌的金工專業技藝與前衛設計的實用好禮。
受S.T. Dupont皮具系列中X-Bag啟發而誕生的Fire X系列，以摩登品味重新詮釋標誌性的火頭扭索圖案，出現在傳統雪茄剪、Slimmy打火機和Twiggy打火機上，其中，最受歡迎的Ligne 2 Small打火機，更以採用金工技術製作其3D立體的「X」並在打火機背面全面雕刻，更是首款鐫刻新版品牌logo於上頂蓋的打火機。
Line D Eternity系列筆具，比起以往的設計更為修長，為 S.T. Dupont的經典傳承系列注入現代設計元素，裝飾鑽石雕刻，全面提升更流暢的書寫體驗。Liberté系列則彷彿可書寫的珠寶，採用黑漆和黃金搭配潤飾，筆具末端烙印著S.T. Dupont品牌LOGO D字，以嶄新的精緻比例亮相，是體現實用性及時尚感的紀念性禮物首選。
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