S.T. Dupont打造金色耶誕 吊墜打火機、全新筆具登場

1872年創立於時尚之都巴黎的法國男性精品品牌都彭（S.T. Dupont），是新都會男性身份品味的象徵。今年歲末，S.T. Dupont為家人朋友獻上一系列華麗迷人的金色逸品，為日常生活點亮一抹亮麗光芒。

S.T. Dupont的設計富有現代性並兼具傳統。全新的打火機項鍊，無疑是極具個人風格的貼身物品。受嘻哈文化啟發，S.T. Dupont推出既是打火機又是珠寶，兼具功能性和時尚感。其鏈條可以調整三種不同長度，並裝飾鑽石頭像扭索飾，是結合品牌的金工專業技藝與前衛設計的實用好禮。

受S.T. Dupont皮具系列中X-Bag啟發而誕生的Fire X系列，以摩登品味重新詮釋標誌性的火頭扭索圖案，出現在傳統雪茄剪、Slimmy打火機和Twiggy打火機上，其中，最受歡迎的Ligne 2 Small打火機，更以採用金工技術製作其3D立體的「X」並在打火機背面全面雕刻，更是首款鐫刻新版品牌logo於上頂蓋的打火機。