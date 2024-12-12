萊爾富指定六、日限時4小時 指定咖啡享單杯29元

雙12是年末最後一波購物大檔，萊爾富也推出咖啡Happy hour活動與民同樂，繼今年10月在每周六、日限時4小時，祭出銅板價便當與經CQI（咖啡品質鑑定協會）鑑定評核結果均達80分以上的精品咖啡豆，所製成的高品質、美味好喝的高海拔精品級咖啡，成功擄獲許多消費者的一致好評。萊爾富自12月14日起至2025年1月5日，將連續四周的每周六、日（12/14、12/15、12/21、12/22、12/28、12/29、1/4、1/5）10：00至14：00再推出「Happy Hour」限時優惠活動。

消費者可於指定活動期間到萊爾富咖啡販售門市購買Hi café大杯系列的美式咖啡（單杯原價45元）或拿鐵咖啡（單杯原價55元），可冰熱任選，享單杯只要29元，最高可現省26元，不可寄杯。

而隨著溫度下降，消費者對熱飲的需求大幅提升，萊爾富即日起至12月16日期間推出限時Hi café中杯系列指定飲品，享同品項買1送1（可冰/熱任選），商品包含提神必備的Hi café中杯系列的特濃美式咖啡（原單件售價45元）、特濃拿鐵咖啡（原單件售55元）、橙香美式咖啡（原單件售價45元）與適合冬季禦寒的熱黑糖薑茶（原單件售價45元）均享優惠。

12月21日也即將迎來24節氣中的冬至，萊爾富門市自即日起至2025年2月28日推出「桂冠系列指定湯圓」享任選2件8折、3件75折優惠，包含單件售價79元的桂冠新品紫糯米芋泥湯圓，嚴選台灣檳榔心芋製成口感細緻綿密的內餡，再加入法國蒙太古奶油與日本島砂糖，打造出輕甜濃郁有層次的頂級芋泥美味，是款老少咸宜的新美味湯圓。

還有單件售價79元的人氣熱銷商品焦糖布丁湯圓，以及單件售價60元的經典口味芝麻湯圓、花生湯圓與鮮肉湯圓，另外還有吃鍋必備的桂冠火鍋丸餃系列，包含單件原價60元的燕餃、單件原價67元的雲吞與單件原價69元的魚餃和蛋餃，2025年1月7日前享任2件92折、3件88折優惠，讓民眾在住家附近的超商，就能便利輕鬆選購，同時還能享有優惠折扣。

萊爾富同時也禮遇萊賣貨市集消費者，即日起至12/29於萊賣貨市集活動抽獎專頁舉辦「萊賣貨市集12月運費折扣抽獎活動」，消費者只要於指定活動期間透過萊賣貨市集活動抽獎專頁點擊【我要抽優惠券】，即可抽運費折抵券，獎項包含免運券及數種面額運費折抵券（各獎項總量有限，抽完為止），均享隨抽即用，能立即在訂單結帳頁面進行運費折抵，每日每組帳號限抽乙次，讓民眾在雙12購物節開心消費，同時精省運費。

另外，即日起至12月31日期間在萊賣貨市集完成首購的會員，萊爾富還有推出「萊賣貨市集12月好禮大回饋」活動，只要在2025年1月7日前完成取貨，即可獲得隨機限定造型票卡乙款（有3種款式，包含萊點元氣一卡通/慵懶午後一卡通/會員五周年造型悠遊卡Say Hi!，採隨機贈送），限量送完為止；會員於活動指定期間在萊賣貨市集寄件累積達20件以上，則可獲得限定模型車乙款（Hi café模型車1:64-ISUZU萊爾富大冷凍貨車）。

萊爾富也提供「萊賣貨市集12月包裹取件贈」活動，12月15日前至萊爾富門市完成萊賣貨市集包裹取件，即可獲得一張「大杯熱醇脆黑糖拿鐵（單件原價65元）65折商品優惠序號」的小白單收據（須於12月18日前兌換完畢），限量送完為止；12月16日至12月31日，則可獲得「大杯熱美式咖啡（單件原價45元）免費一杯商品優惠序號」的小白單收據（須於2025年1月3日前兌換完畢），限量送完為止，取件贈活動所獲得之商品優惠序號，皆可憑單據於櫃台直接使用。