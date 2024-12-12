2025來報到！Blancpain傳統生肖表 小蛇原來藏「這裡」

身為近10年引領生肖腕表風潮之一的瑞士高級鐘表品牌寶珀（Blancpain）近日發表了2025年傳統生肖蛇年的Villeret中華年曆腕表，透過源自瑞士的大明火琺瑯工藝與傳統東方曆象顯示，成為年度限定的話題新作。

雖然蛇常藏身於濕氣、陰暗之處，但蛇同時也在西方文化中帶有蛻變、轉化意念，甚至成為醫療文化的重要符碼。寶珀早從2012年便推出近代品牌首款的生肖表，本次則依循傳統，將天干、地支的東方曆法成為複雜機芯的一大賣點。3638自動上鍊機芯將可以顯示包含十二時辰、十二生肖、農曆月份及日期，五行、天干及閏月顯示等傳統中華曆法顯示，以及西方的「陽曆」時間顯示。