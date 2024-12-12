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2025來報到！Blancpain傳統生肖表 小蛇原來藏「這裡」

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
寶珀（Blancpain）近日發表了2025年、傳統生肖蛇年的Villeret中華年曆腕表，將大明火琺瑯工藝與傳統東方曆象顯示二合為一。圖／Blancpain提供
寶珀（Blancpain）近日發表了2025年、傳統生肖蛇年的Villeret中華年曆腕表，將大明火琺瑯工藝與傳統東方曆象顯示二合為一。圖／Blancpain提供

身為近10年引領生肖腕表風潮之一的瑞士高級鐘表品牌寶珀（Blancpain）近日發表了2025年傳統生肖蛇年的Villeret中華年曆腕表，透過源自瑞士的大明火琺瑯工藝與傳統東方曆象顯示，成為年度限定的話題新作。

雖然蛇常藏身於濕氣、陰暗之處，但蛇同時也在西方文化中帶有蛻變、轉化意念，甚至成為醫療文化的重要符碼。寶珀早從2012年便推出近代品牌首款的生肖表，本次則依循傳統，將天干、地支的東方曆法成為複雜機芯的一大賣點。3638自動上鍊機芯將可以顯示包含十二時辰、十二生肖、農曆月份及日期，五行、天干及閏月顯示等傳統中華曆法顯示，以及西方的「陽曆」時間顯示。

45.2毫米的鉑金表殼內，面盤並使用如翡翠玉石綠色的大明火琺瑯，古色古香。也因為是蛇年限量表款，唯蛇在部分人心中也帶來畏懼的想法，因此寶珀則將小蛇以精雕方式，呈現在透明後底蓋中的自動盤上、惟妙惟肖。Villeret中華年曆腕表，也是寶珀（Blancpain）生肖系列的第14款作品，全球限量50只，訂價283萬1,000元，亦可洽寶珀台北101專賣店，預約洽詢。

具備七日長動力的3638自動上鍊機芯，可在透明底蓋中近距離欣賞。圖／Blancpain提供
具備七日長動力的3638自動上鍊機芯，可在透明底蓋中近距離欣賞。圖／Blancpain提供
Blancpain Villeret中華年曆腕表，全球限量50只，283萬1,000元。圖／Blancpain提供
Blancpain Villeret中華年曆腕表，全球限量50只，283萬1,000元。圖／Blancpain提供

生肖 腕表 蛇年

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