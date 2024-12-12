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Happy Hour又來了！萊爾富指定周六、日限時4小時「指定咖啡單杯29元」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
萊爾富自12月14日起至2025年1月5日連續4周的每周六、日上午10點至下午2點推出「Happy Hour」限時優惠活動，指定活動期間到萊爾富咖啡販售門市購買Hi café大杯系列美式咖啡或拿鐵咖啡，可享單杯限時優惠價29元。圖／萊爾富提供
萊爾富自12月14日起至2025年1月5日連續4周的每周六、日上午10點至下午2點推出「Happy Hour」限時優惠活動，指定活動期間到萊爾富咖啡販售門市購買Hi café大杯系列美式咖啡或拿鐵咖啡，可享單杯限時優惠價29元。圖／萊爾富提供

雙12是年末最後一波購物大檔，萊爾富自12月14日起至2025年1月5日連續4周的每周六、日（12月14日、12月15日、12月21日、12月22日、12月28日、12月29日、2025年1月4日、1月5日）上午10點至下午2點推出「Happy Hour」限時優惠活動，指定活動期間到萊爾富咖啡販售門市購買Hi café大杯系列美式咖啡（單杯原價45元）或拿鐵咖啡（單杯原價55元），可冰熱任選，享單杯限時優惠價29元，不可寄杯。

隨著氣溫下降，消費者對熱飲的需求大幅提升，萊爾富即日起至12月16日推出限時Hi café中杯系列指定飲品享同品項買1送1（可冰熱任選），包含Hi café中杯系列的特濃美式咖啡（單杯原價45元）、特濃拿鐵咖啡（單杯原價55元）、橙香美式咖啡（單杯原價45元）、熱黑糖薑茶（單杯原價45元）均享優惠。

12月21日即將迎來24節氣中的冬至，萊爾富門市自即日起至2025年2月28日推出「桂冠系列指定湯圓」享任選2件8折、3件75折優惠，包含單件售價79元的桂冠新品紫糯米芋泥湯圓，嚴選台灣檳榔心芋製成口感細緻綿密的內餡，再加入法國蒙太古奶油與日本島砂糖，打造出輕甜濃郁有層次的芋泥美味；還有單件售價79元的人氣熱銷商品焦糖布丁湯圓，以及單件售價60元的經典口味芝麻湯圓、花生湯圓與鮮肉湯圓；還有吃鍋必備的桂冠火鍋丸餃系列，包含單件原價60元的燕餃、單件原價67元的雲吞與單件原價69元的魚餃和蛋餃，2025年1月7日前享任2件92折、3件88折優惠。

萊爾富同時禮遇萊賣貨市集消費者，即日起至12月29日於萊賣貨市集活動抽獎專頁舉辦「萊賣貨市集12月運費折扣抽獎活動」，消費者於指定活動期間透過萊賣貨市集活動抽獎專頁點擊「我要抽優惠券」即可抽運費折抵券，獎項包含免運券及數種面額運費折抵券（各獎項總量有限，抽完為止），均享隨抽即用，能立即在訂單結帳頁面進行運費折抵，每日每組帳號限抽一次。

即日起至12月31日在萊賣貨市集完成首購的會員，萊爾富還推出「萊賣貨市集12月好禮大回饋」活動，只要在2025年1月7日前完成取貨，即可獲得隨機限定造型票卡一款（共3款，隨機贈送），限量送完為止；會員於活動指定期間在萊賣貨市集寄件累積達20件以上，則可獲得限定模型車一款（Hi café模型車1：64－ISUZU萊爾富大冷凍貨車）。

此外，萊爾富也提供「萊賣貨市集12月包裹取件贈」活動，12月15日前至萊爾富門市完成萊賣貨市集包裹取件，即可獲得一張「大杯熱醇脆黑糖拿鐵（單價65元）65折商品優惠序號」的小白單收據（須於12月18日前兌換完畢），限量送完為止；12月16日至12月31日則可獲得「大杯熱美式咖啡（原價45元）免費一杯商品優惠序號」的小白單收據（須於2025年1月3日前兌換完畢），限量送完為止，取件贈活動所獲得之商品優惠序號，皆可憑單據於櫃台直接使用。

●附註：詳細優惠活動內容以門市、APP、官網公告為準。

萊爾富即日起至12月16日Hi café中杯系列指定飲品享同品項買1送1。圖／萊爾富提供
萊爾富即日起至12月16日Hi café中杯系列指定飲品享同品項買1送1。圖／萊爾富提供
萊爾富即日起至2025年2月28日推出桂冠系列指定湯圓享任選2件8折、3件75折優惠。圖／萊爾富提供
萊爾富即日起至2025年2月28日推出桂冠系列指定湯圓享任選2件8折、3件75折優惠。圖／萊爾富提供
萊爾富自12月14日起至2025年1月5日連續4周的每周六、日上午10點至下午2點推出「Happy Hour」限時優惠活動，指定活動期間到萊爾富咖啡販售門市購買Hi café大杯系列美式咖啡或拿鐵咖啡，可享單杯限時優惠價29元。圖／萊爾富提供
萊爾富自12月14日起至2025年1月5日連續4周的每周六、日上午10點至下午2點推出「Happy Hour」限時優惠活動，指定活動期間到萊爾富咖啡販售門市購買Hi café大杯系列美式咖啡或拿鐵咖啡，可享單杯限時優惠價29元。圖／萊爾富提供
萊爾富即日起至12月16日限時推出Hi café中杯系列指定飲品享同品項冰熱任選買1送1。圖／萊爾富提供
萊爾富即日起至12月16日限時推出Hi café中杯系列指定飲品享同品項冰熱任選買1送1。圖／萊爾富提供
萊爾富即日起至12月29日於萊賣貨市集舉辦「12月運費折扣抽獎活動」，有機會抽中免運券及數種面額運費折抵券，限量抽完為止。圖／萊爾富提供
萊爾富即日起至12月29日於萊賣貨市集舉辦「12月運費折扣抽獎活動」，有機會抽中免運券及數種面額運費折抵券，限量抽完為止。圖／萊爾富提供

咖啡 湯圓 運費

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