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怪美的？Balenciaga全新形象廣告曝光 風格解讀自定義

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Balenciaga發表全新「This is a Balenciaga Campaign」廣告形象，展現德國攝影師Juergen Teller的獨特Balenciaga視野。圖／Balenciaga提供
Balenciaga發表全新「This is a Balenciaga Campaign」廣告形象，展現德國攝影師Juergen Teller的獨特Balenciaga視野。圖／Balenciaga提供

社群媒體當道的年代，有別於中規中矩的審美、精緻、正常，奇特、不規則、扭曲、奇異的事物反而更能吸引目光。Balenciaga過去數年已在創意總監Demna帶領下、美學自成一格，近日並發表「This is a Balenciaga Campaign」廣告形象，在德國攝影師Juergen Teller掌鏡下，邀請奧運射擊獎牌得主金藝智、星二代也是運動員兼模特兒Romeo Beckham、歌手Kim Petras和模特兒Sua Lee入鏡，展現非一般的前衛怪奇比例。

一系列的廣告形象背景散落在巴黎的經典地標與街頭街景，Demna的骨董沙發、椅子成為視覺主角之一。模特兒們或坐、或倚、或臥、或躺，有時模特兒成為主角，有時則是包包成為主角；Balenciaga的新包是系列廣告的亮點之二，光面小牛皮的Hampton旅行包、具有手提包款式的Rodeo，以及經典的Le City、Bel Air、Hourglass手提包紛紛入靜。

系列照片呈現略為奇特的比例、甚至人臉五官也有後製的不協調跡象，像是Romeo Beckham躺在一處河畔的沙發上，背景是巴黎鐵塔，但或因為取鏡角度導致頭部比例的異常縮小；曾登上Vogue韓國版封面的Sua Lee更在兩組照片中呈現了不同的比例，其中一套手提Rodeo包、以牛仔褲腳踩過膝長靴的照片頭部明顯過大，另一張身穿繭形外套與兩件式長褲則較符合模特兒的原本身形。

或許Demna除了以細節的比例失真，除了延續、展延Balenciaga風格宇宙，或也暗自嘲諷了當今社群的怪、奇、真實、特異感。究竟是怪、還是怪美的？只看個人造型功力、各自演繹解讀。

奧運射擊獎牌得主金藝智。圖／Balenciaga提供
奧運射擊獎牌得主金藝智。圖／Balenciaga提供
星二代也是運動員兼模特兒Romeo Beckham。圖／Balenciaga提供
星二代也是運動員兼模特兒Romeo Beckham。圖／Balenciaga提供
奧運射擊獎牌得主金藝智以特殊輪廓的Balenciaga造型上身，引起網路社群討論。圖／Balenciaga提供
奧運射擊獎牌得主金藝智以特殊輪廓的Balenciaga造型上身，引起網路社群討論。圖／Balenciaga提供
曾登上時尚雜誌Vogue韓國版封面的模特兒Sua Lee，在Balenciaga的形象廣告（左圖）中疑似有後製傾向、造成五官比例的輕微不協調。圖／Balenciaga提供
曾登上時尚雜誌Vogue韓國版封面的模特兒Sua Lee，在Balenciaga的形象廣告（左圖）中疑似有後製傾向、造成五官比例的輕微不協調。圖／Balenciaga提供

廣告 模特兒

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