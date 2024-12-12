全家便利商店「新春送禮學」逾200款禮盒搶先登場！「布丁狗福蛇蜜糖造型桶、魯夫拍拍燈禮盒」粉絲快衝

再過不久即將迎接新的一年，全家便利商店「新春送禮學」即日起正式登場，共推出超過200款禮盒，囊括蛋捲餅乾、零食糖果、肖像周邊、堅果補品、歡聚趣玩等多種類別，滿足不同送禮對象需求，更主打「Let’s Café嚴選」、「可愛肖像」、「旅行風格」3大主題特色禮盒獨家限量販售，最低199元就可入手，只需到全國逾4,200間「全家」就可便利選購，再搭配「全家」APP「地圖趣－春節禮盒地圖」掌握各樣禮盒庫存。即日起至2025年2月4日前購買指定禮盒可享2件9折優惠，使用全盈+PAY支付則可享2件85折。

搶攻IP經濟，「全家」蛇年春節主打多款超人氣卡通肖像禮盒，將可愛的IP轉變成存錢筒、拍拍燈、置物收納盒，好看又好用。首推獨家販售的「布丁狗福蛇蜜糖造型桶」（售價1,490元），造型布丁狗存錢筒高達36公分，搭配精緻可愛的蛇紋貼紙，消費者可自由DIY打造成專屬造型，值得收藏；航海王粉絲必收「魯夫拍拍燈禮盒」，魯夫最愛大塊肉一拍即亮，搭配USB充電設計，「索隆寶藏箱存錢筒禮盒」可投入零錢和索隆一起累積賞金，兩款皆售價990元；還有「史努比存錢筒禮盒」（售價990元）、「歐拉夫置物桶焦糖爆米花」（售價599元）、「維尼造型蜂蜜罐堅果禮盒」（售價599元）、「小熊維尼丹麥禮盒」（售價360元）等也獨家販售；三麗鷗當紅明星酷洛米系列則推出「KU花瓣旋轉收納盤」（售價399元）、「愛的邱比特米果手提行李箱」（售價499元）、「樂連連三麗鷗陶瓷碗歡樂箱」（售價199元）；另有「全+1社群電商」店舖LINE團購限定的「翠果子 X KUROMI暢遊世界綜合米果」（售價149元） 。

「全家」每年推出自有品牌禮盒皆廣受好評，其中Let’s Café蛋捲禮盒系列包括手作鮮乳蛋捲禮盒、花生濃餡蛋捲禮盒更是經典不敗，吸引消費者固定回購，而去年Let’s Café推出高人氣曲奇餅乾禮盒亦創銷售佳績。今年「全家」Let’s Café禮盒再創新意，獨家攜手日本No.1泡芙beard papa’s鬍子爺爺，將Let’s Café咖啡結合香草卡士達內餡，推出「咖啡濃餡卡士達蛋捲禮盒」（售價439元）。同時全新推出「濾掛咖啡禮盒」（售價399元），以及首款「私品茶巡禮綜合禮盒」（售價790元）。

瞄準國人愛出國、春節旅遊時期，「全家」推出多款以旅行為主題的春節禮盒，包含旅行周邊用品、機上限定美味及日本特色伴手禮，為消費者增添旅行儀式感。首推BT21「防水底片相機棉花糖組」（售價799元），可愛的BT21角色躍上底片相機，輕便攜帶又防水，適合喜歡攝影、戶外活動的消費者；BT21「巨大撲克牌焦糖爆米花」（售價499元）更是露營出遊必備，超吸睛大尺寸撲克牌，一秒熱絡聚會氣氛。長榮航空「吉果樂－機上經濟艙米果」與「吉果樂－機上商務艙綜合堅果」，只有3萬英呎高空才能享受的美味在「全家」就能便利擁有，還有隨身小包裝設計。

此外，看好台灣人熱愛日本點心，「全家」更獨家導入多款日本進口特色伴手禮，推薦來自日本皇家御用百年老店西點甜品Colombin，包含「燒果子禮盒」（售價599元）、「綜合可可夾心餅乾禮盒」（售價599元）以及名古屋特產「金（魚虎）可可薄餅禮盒」（售價599元），日本道地特色點心，不用出國也買得到，另有多款日本高質感糕餅、菓子禮盒。