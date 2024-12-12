7-ELEVEN挑戰超商年菜天花板！獨家推「6大星級飯店夢幻套餐」　精選逾千種年節商品創歷年之最

距離2025年農曆新年只剩倒數不到50天，年節採購需求點火加溫，7-ELEVEN藉由全台逾7,000家門市與「i預購」、「i划算」雙平台擴大團購商機，匯聚「星級年菜套餐」、「經典米其林名店」、「獨家伴手禮」、「年貨團購組合」等4大類別，選品總數超過千種，其中超商通路獨家精選逾200種商品，商品規模較去年增3成以上，為歷年之最。

根據內政部統計，每戶家庭人口結構已少於3人以下，1人家戶占比逾35%且創新高，使得年節團聚採購需求轉向「精緻、少量、多樣」3大趨勢。7-ELEVEN洞察市場趨勢並滿足消費者需求，除透過門市預購滿足傳統年貨採購外，更透過「i預購」與「i划算」雙平台以團購模式替消費者爭取價格福利，同時可確保交易安全、商品品質，包括進口青森蘋果、南門市場逸湘齋蜜汁火腿富貴雙方、不二糕絣禮盒等，都可透過團購精選商品，以少量多樣採購，滿足年節輕採購需求。

7-ELEVEN門市預購誌推出逾200款年菜美食，其中近50道為超商獨家販售品項，年菜套餐組亦較去年增加2成以上，更領先通路挑戰超商年菜天花板，精緻化年菜規格，首度攜手北中南東共6家星級飯店推出「五星飯店夢幻套組」，集結北投老爺酒店、桃園喜來登酒店、台中李方艾美酒店、台南遠東香格里拉酒店、礁溪長榮鳳凰酒店、花蓮瑞穗天合酒店，免南北奔波，年節期間就能吃到6家星級飯店招牌料理，6道菜色只要4,680元，相當於原價8折優惠。

7-ELEVEN網羅近10家米其林指南推薦，包括米其林一星的台北美福飯店「米香麻油雞米糕」與富錦樹食堂「蒜香筍絲蹄膀」，針對蔬素食者則有連續5年獲米其林推薦的素食懷石料理「鈺善閣套餐」等，排隊名店林聰明首度推出「林聰明龍蝦鍋」，亦有千元不到的「海霸王珍鮑佛跳牆」等，即日起至2025年2月10日預購誌指定品項任選3件92折。

線上平台「i預購」則推出「蛇來運轉年菜大賞」專區，持續開發超商獨家販售商品，像是「海底撈麻辣小龍蝦」、「祥和蔬食松露油飯」、「溫國智主廚招財納福包」等。

7-ELEVEN觀察年節禮盒占相關類別全年銷售6成，今年為滿足M型化送禮需求，擴大年節禮盒選品數超過200項，其中7成為獨家販售，蒐羅價格從百元以上至千元等特色商品，進一步觀察發現食品餅乾禮盒仍為大眾送禮首選，今年規畫獨家販售「星巴克禮盒專區」與「開運好禮」等話題結構，同時針對諧音哏獨家開發多款趣味開運禮盒，像是「乖乖給你靠靠枕禮盒」、「發發發開運麻將餅乾禮盒」等。同步販售多款獨家肖像禮盒與人氣進口禮盒，即日起至2025年2月12日門市禮盒指定品項任選2件95折。

針對年節送禮中高價位精補禮盒，7-ELEVEN自12月20日起推出「韓國熊津紅蔘飲禮盒」（24入組），有原味與不添加糖兩種選擇，限時特價999元；全新升級的「心焙雞精禮盒」自12月25日起單件特價1,288元、兩件以上每盒1,188元。門市寵物專區也特別推出讓毛小孩過年加菜的高CP值寵物預購禮盒，最低不到200元就有體面喜氣的禮盒。

線上「i預購」平台推出「蛇麼攏賀年貨大街」、「蛇覓攏發春節禮盒」專區，品項數倍數成長，持續開發超商獨家的應景商品，「團購」商品數也較去年倍數增加，像是台中人氣名店「不二糕餅小茶蛋禮盒」、喜氣的「莎士比亞烘焙坊元寶吐司」，化身團購主，號召親朋好友、企業大量採買享「團購」優惠價，一人下單同享全站指定回饋，折扣更有感，還有趣味性的「卡滋趣味爆米花扭蛋機」以及超人氣金元寶、招財禮盒。

「i預購」及「i划算」雙平台販售近年引進高品質豐富的水果禮盒，藉由門市團購搶攻年節送禮市場，去年年節水果業績已雙位數成長，更曾有顧客一口氣在超商下單超過5萬元，就近買、品項齊全兩大特色是吸客原因，7-ELEVEN今年特別引進「智利櫻桃」、「日本青森蜜富士蘋果」等，支持在地農產引進多款產銷履歷果物，購買多入組更划算，讓消費者安心採買高品質水果禮盒。

12月開始為青森蘋果的旺季，本周六（12月14日）更特別於愿橋門市舉辦青森蘋果試吃推廣活動，由青森縣長與青森蘋果對策會帶來美味的青森蜜蘋果，現場提供免費蘋果試吃和有獎徵答，並大方送出100顆青森蜜富士蘋果，數量有限，送完為止。