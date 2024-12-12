全家便利商店「搖搖茶吧」新推「燒燒仙草」！添加地瓜圓及蜜紅豆　還有《胡子碰碰》聯名周邊限量加價購

本週冷氣團發威，低溫襲來周末體感溫度更下探6度，全家便利商店推出禦寒三招，包含「搖搖茶吧」全新咀嚼系熱飲「燒燒仙草」，本周五（12月13日）再推「Fa暖季」單日限定活動，可於「全家」會員APP優惠趣搶券，將送出多項限量優惠券；冬至必吃的湯圓也享限時折扣，購買指定桂冠湯圓口味，更能以優惠價99元加購Kuromi玩偶、或以149元加購布丁狗玩偶；還有「全家」與《胡子碰碰》聯名的飲料冰品加價購活動，包括可愛的抱枕毯及瓶蓋扣，送禮自用兩相宜。

「全家」手搖飲品牌「搖搖茶吧」瞄準冬季熱飲需求，推出台灣人喜愛的「燒燒仙草」，嚴選新竹關西產天然仙草提煉熬製而成，味道濃郁、甘甜微苦，更添加Q彈地瓜圓、蜜紅豆等經典配料，咀嚼口感讓幸福感大升級，2025年1月7日前可享會員嘗鮮價59元（原價65元）。

因應周末大陸冷氣團來襲，「全家」祭出一日限定Fa暖季優惠趣搶券活動，消費者可於12月13日上午10點起於「全家」APP內的「優惠趣」領取包含20元購物金（滿200元折抵）或Let’s Café大杯特濃美式咖啡（冰熱不限）、搖搖茶吧大杯熱杏仁國寶奶茶、FamiCollection濃厚系飲品（贅沢黑可可／馥芮白咖啡／黃金醇麥奶茶任選）等同品項買一送一優惠券，優惠券數量有限，領完為止。

本週六（12月14日）即將迎來冬至， 即日起至2025年3月4日於全台「全家」店舖購買桂冠、義美指定口味湯圓，可享任2件8折或任3件75折優惠。更別錯過桂冠話題新品「紫糯米芋泥湯圓」，選用台灣檳榔心芋呈現輕甜濃郁芋泥味，加上三麗鷗人氣角色Kuromi聯名包裝，是今年冬天必吃甜品。活動期間於「全家」購買桂冠「紫糯米芋泥湯圓」、「焦糖布丁湯圓」任一盒即可以99元加購「抱湯圓款Kuromi」或以149元加購「湯圓碗款布丁狗」玩偶，商品數量有限，售完為止。

此外，「全家」與來自日本的元氣繪本《胡子碰碰》聯名推限量加價購，即日起至2025年2月4日購買指定20元（含）以上飲料冰品任2件，即可以349元加購「胡子碰碰抱枕毯」（共2款），或以49元加購「胡子碰碰瓶蓋公仔」一個（隨機出貨，共5款），讓胡子碰碰溫柔的笑臉帶來滿滿元氣；若想要一次收藏胡子碰碰與花朵羅德里格斯的各種造型，也可以245元加購整套瓶蓋扣（須購買指定飲料冰品任10件）。上述商品數量有限、售完為止。