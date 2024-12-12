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歐客佬四連霸台中十大伴手禮金口碑獎 感恩回饋買1送1

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
現場票選的應援加油團活力十足，展現品牌積極推廣精品咖啡的熱情。台中市工策會提供
現場票選的應援加油團活力十足，展現品牌積極推廣精品咖啡的熱情。台中市工策會提供

歐客佬精品咖啡今年第四度蟬聯「2025年第16屆台中十大伴手禮」最高榮譽「金口碑獎」，特別推出感恩回饋活動，從12日起至15日一連四天，全館咖啡豆、精品掛耳咖啡「買1送1」，與所有支持民眾共享榮耀

「2025第16屆台中市十大伴手禮」報名商家超過200家，選出百家進入決選階段，賽事竸爭激烈，各家廠商為搶攻年末的伴手禮市場，無不使出各家本領；經過多關評選、網路票選，與12月7日及12月8日兩天再由現場上萬民眾票選，得獎名單12月8日出爐。

歐客佬精品咖啡今年再度蟬聯2025年第16屆十大伴手禮最高榮譽「金口碑獎」，總公司在台中的歐客佬成立於2009年，已是連六年得獎，往年不論「首獎」、「金口碑獎」、「最佳現場人氣獎」，歐客佬都是包辦獎項以大滿冠的領先，儼然成為台中十大伴手禮最大贏家之一。

為慶祝連續四年榮獲台中市十大伴手禮最高榮譽「金口碑獎」，歐客佬特別推出感恩回饋活動，即日起至12月15日，全館咖啡豆、精品掛耳咖啡買1送1，與所有支持民眾共享榮耀。

歐客佬咖啡指出，現場民眾連年支持是最具體的呈現；歐客佬多年來專注深耕世界各國產地的精品莊園咖啡、競標咖啡，咖啡農場直營、產銷合一，目前擁有全世界咖啡品項最多的商家。

此外，歐客佬15週年慶也同步進行中，活動期間單筆消費滿2,000元，即可參加「月月抽好禮」，最大獎為現金15萬元，抽獎活動持續至2025年1月12日。

歐客佬咖啡表示，這次限時優惠不僅是一場味蕾的饗宴，更是對顧客多年支持的深深感謝。無論是愛好精品咖啡的咖啡控，還是想挑選伴手禮的親朋好友，這次限時優惠正是最好的時刻，與歐客佬一起品味感動，傳遞喜悅。

歐客佬四連霸台中十大伴手禮最高榮譽「金口碑獎」，展現超強人氣實力。歐客佬提供
歐客佬四連霸台中十大伴手禮最高榮譽「金口碑獎」，展現超強人氣實力。歐客佬提供

伴手禮 咖啡 榮耀

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