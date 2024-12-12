歐客佬四連霸台中十大伴手禮金口碑獎 感恩回饋買1送1

歐客佬精品咖啡今年第四度蟬聯「2025年第16屆台中十大伴手禮」最高榮譽「金口碑獎」，特別推出感恩回饋活動，從12日起至15日一連四天，全館咖啡豆、精品掛耳咖啡「買1送1」，與所有支持民眾共享榮耀。

「2025第16屆台中市十大伴手禮」報名商家超過200家，選出百家進入決選階段，賽事竸爭激烈，各家廠商為搶攻年末的伴手禮市場，無不使出各家本領；經過多關評選、網路票選，與12月7日及12月8日兩天再由現場上萬民眾票選，得獎名單12月8日出爐。

歐客佬精品咖啡今年再度蟬聯2025年第16屆十大伴手禮最高榮譽「金口碑獎」，總公司在台中的歐客佬成立於2009年，已是連六年得獎，往年不論「首獎」、「金口碑獎」、「最佳現場人氣獎」，歐客佬都是包辦獎項以大滿冠的領先，儼然成為台中十大伴手禮最大贏家之一。

為慶祝連續四年榮獲台中市十大伴手禮最高榮譽「金口碑獎」，歐客佬特別推出感恩回饋活動，即日起至12月15日，全館咖啡豆、精品掛耳咖啡買1送1，與所有支持民眾共享榮耀。

歐客佬咖啡指出，現場民眾連年支持是最具體的呈現；歐客佬多年來專注深耕世界各國產地的精品莊園咖啡、競標咖啡，咖啡農場直營、產銷合一，目前擁有全世界咖啡品項最多的商家。

此外，歐客佬15週年慶也同步進行中，活動期間單筆消費滿2,000元，即可參加「月月抽好禮」，最大獎為現金15萬元，抽獎活動持續至2025年1月12日。