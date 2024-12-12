華航65周年與會員同歡 祭多項優惠再抽機票、無限升等

中華航空歡慶65歲生日，祭出「華航嘉年華」活動，全航線購票享經濟艙88折起、商務艙9折起，每日推出限定驚喜主題館優惠航線，會員加碼獨享專屬折扣，活動期間更加碼抽出14張全球不限航點商務艙來回機票，還有機會抱回「2025 無限升等 MVP」夢幻大獎，享受全年無限升等商務艙的超級好康。

華航表示，為回饋廣大全球華夏會員，12月的會員日結合周年慶擴大舉辦，即日起至12月18日止，推出為期一周的慶生活動，台灣出發全航線盡享超值優惠，凡於活動期間內透過華航網站或APP購票，輸入卡號並完成登錄，就有機會成為「2025 無限升等 MVP」幸運得主，於全年搭乘華航及華信國際線定期自營航班，享受不限次數升等商務艙的尊榮禮遇。同時，華航65周年慶豪灑機票，天天送出2張全球不限航點商務艙來回機票，完成購票登錄或指定簽到任務達5日者，即可獲得抽獎機會。

華航指出，活動期間為即日起至12月18日止，每日上午9時於官網開放限定航線驚喜主題館，會員只要透過專屬購票通道，購買當天指定航線來回機票，除享周年慶折扣外，可再加碼獲得定額減價，包括區域線經濟艙TWD650元、豪華經濟艙及商務艙TWD1，650元；長程線經濟艙TWD1，650元、豪華經濟艙TWD2，650元的多重好康。

活動期間還有多款會員驚喜主題優惠，台北出發航班例如購物狂歡的首爾TWD5，510元起、陽光海島的沖繩TWD5，862元起、美食之旅的吉隆坡TWD6，214元起、探險玩家的清邁TWD7，974元起、文化之旅的大阪TWD9，470元起、浪漫西雅圖TWD18，326元起及城市漫遊的阿姆斯特丹TWD20，526元起等眾多精選航線，以上皆為來回未稅價。

華航跨界合作夥伴也推出多元好康，與華航會員同樂歡慶65周年，包含中國信託聯名卡購票滿額多贈5，000哩、和泰集團網路投保和泰產險旅平險加碼抽iPad mini、和運租車指定門市租車及桃園機場接送折抵TWD168元、yoxi 計程車送TWD200元搭車金、五桐號飲品免費加料、JetFi免費領取eSIM及全球130餘地網路漫遊專屬優惠等豐富好禮，相關活動辦法可參閱華航網站。