年末尾牙！藝奇滿六客88折 丰禾公益店平日包廂9折

農曆年前正是公司行號的尾牙旺季，「藝奇和牛岩板燒 日本料理」提供小型企業、部門單位輕鬆點餐的小桌尾牙優惠，即日起至明年1月17日，不限平假日單筆消費達6客套餐，並出示指定社群畫面或來電預約，享整單88折。「丰禾 台味風格料理 台中公益店」設有三間包廂，12月31日前平日預定享9折優惠。

滿額好康多多益善，12月底前憑「美食嘉年華 年終美食優惠券」到中餐四大天王「享鴨 烤鴨與中華料理」、「莆田Putien」、「丰禾 台味風格料理」和「朝粥幫」，消費達指定門檻分別招待口碑好菜，以豐富美食犒賞同仁一整年的辛勞。

「藝奇和牛岩板燒 日本料理」的小桌尾牙不僅菜色精緻，套餐形式也能讓同仁舒心品嚐，深受金融保險業、醫療診所和有輪班需求的單位青睞，即日起至明年1月17日，不限平假日，於全台「藝奇」單筆消費達6客套餐，並出示指定社群畫面或來電預約即享整單88折，為年末小型聚餐提供更有彈性的選擇。瘋美食會員把握12月31日前到「台北南京東店」，憑券內用2客套餐就招待「鱈場蟹腳」，用精緻日料為今年畫上完美句點。

今年搶進台中美食一級戰區公益路的「丰禾 台味風格料理」，門店擁兩層樓、共163個客席和3間包廂，其中，可打通的兩間包廂最多可容納20人，適合中小型規模的單位，12月底前預定平日包廂即享9折優惠，與中部企業客戶搏感情。

對於掌握聚餐預算的主辦人來說，滿額優惠不嫌多，12月底前憑「美食嘉年華 年終美食優惠券」到享鴨、莆田、丰禾和朝粥幫，消費滿額即贈手路菜，免費享用享鴨的鹽焗紙包雞、莆田的金絲麥片蝦、朝粥幫的鮮果律蝦球和丰禾的鮮蝦蒜蓉粉絲煲。鍾情韓式料理的親辜憑券消費任一套餐，就款待嗆辣夠味的香辣乾烹雞。