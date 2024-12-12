快訊

台灣寶可夢中心推日本超夯「馬賽克」新品！祭排隊規則 網：又要被搶翻了

天冷睡覺棉被怎麼蓋最暖？睡前鋪棉被「4招」放大蓄熱效果

獨／台中紅白單案大辦涉瀆職警 涉案警群組炮轟「1事」是禍首

年末尾牙！藝奇滿六客88折 丰禾公益店平日包廂9折

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
「丰禾 台味風格料理 台中公益店」設有三間包廂，12月31日前平日預定享9折優惠。王品/提供
「丰禾 台味風格料理 台中公益店」設有三間包廂，12月31日前平日預定享9折優惠。王品/提供

農曆年前正是公司行號的尾牙旺季，「藝奇和牛岩板燒 日本料理」提供小型企業、部門單位輕鬆點餐的小桌尾牙優惠，即日起至明年1月17日，不限平假日單筆消費達6客套餐，並出示指定社群畫面或來電預約，享整單88折。「丰禾 台味風格料理 台中公益店」設有三間包廂，12月31日前平日預定享9折優惠。

滿額好康多多益善，12月底前憑「美食嘉年華 年終美食優惠券」到中餐四大天王「享鴨 烤鴨與中華料理」、「莆田Putien」、「丰禾 台味風格料理」和「朝粥幫」，消費達指定門檻分別招待口碑好菜，以豐富美食犒賞同仁一整年的辛勞。

「藝奇和牛岩板燒 日本料理」的小桌尾牙不僅菜色精緻，套餐形式也能讓同仁舒心品嚐，深受金融保險業、醫療診所和有輪班需求的單位青睞，即日起至明年1月17日，不限平假日，於全台「藝奇」單筆消費達6客套餐，並出示指定社群畫面或來電預約即享整單88折，為年末小型聚餐提供更有彈性的選擇。瘋美食會員把握12月31日前到「台北南京東店」，憑券內用2客套餐就招待「鱈場蟹腳」，用精緻日料為今年畫上完美句點。

今年搶進台中美食一級戰區公益路的「丰禾 台味風格料理」，門店擁兩層樓、共163個客席和3間包廂，其中，可打通的兩間包廂最多可容納20人，適合中小型規模的單位，12月底前預定平日包廂即享9折優惠，與中部企業客戶搏感情。

對於掌握聚餐預算的主辦人來說，滿額優惠不嫌多，12月底前憑「美食嘉年華 年終美食優惠券」到享鴨、莆田、丰禾和朝粥幫，消費滿額即贈手路菜，免費享用享鴨的鹽焗紙包雞、莆田的金絲麥片蝦、朝粥幫的鮮果律蝦球和丰禾的鮮蝦蒜蓉粉絲煲。鍾情韓式料理的親辜憑券消費任一套餐，就款待嗆辣夠味的香辣乾烹雞。

尾牙 日本 消費

延伸閱讀

時尚x美食x手作x馬戲全都有！富邦美術館12/28「風之派對」邀你瘋玩一整天！

英國網紅環島體驗美景美食 讚台灣值得更多人認識

年終尾牙抽獎來了 最擔心抽到的獎品三大用途出爐

尾牙春酒鼓勵邀身障表演者 北市年補助最高5萬元

相關新聞

華航65周年與會員同歡 祭多項優惠再抽機票、無限升等

中華航空歡慶65歲生日，祭出「華航嘉年華」活動，全航線購票享經濟艙88折起、商務艙9折起，每日推出限定驚喜主題館優惠航線...

年末尾牙！藝奇滿六客88折 丰禾公益店平日包廂9折

農曆年前正是公司行號的尾牙旺季，「藝奇和牛岩板燒 日本料理」提供小型企業、部門單位輕鬆點餐的小桌尾牙優惠，即日起至明年1...

華航65週年慶 全航線經濟艙88折、商務艙9折起

中華航空（2610）12日指出，為慶祝65週年在年末祭出「華航嘉年華」活動，全航線購票享經濟艙88折起、商務艙9折起，每...

2025準備好了！TAG Heuer、TUDOR賽車風時計 挑戰極限

在電影《沙丘》中，一望無際的沙漠帶有多重意涵。現實中的沙漠同樣充滿危險與挑戰，而帝舵（TUDOR）日前則宣布：將成為20...

有行旅／屏東小凡爾賽宮一日遊

屏東有一座占地萬坪的歐式祕境莊園，古典歐式建築風格，仿若一座隱世天堂。有行旅將帶領旅人進入不對外公開的私人行館，見識莊園...

台灣限定包裝、小小兵法蘭酥！神戶風月堂年節禮盒來了

回歸台灣市場即將屆滿一年的「神戶風月堂」，隨著金蛇年即將到來，將於2025年1月8日至1月27日再次進駐SOGO百貨忠孝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。