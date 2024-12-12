快訊

台灣寶可夢中心推日本超夯「馬賽克」新品！祭排隊規則 網：又要被搶翻了

天冷睡覺棉被怎麼蓋最暖？睡前鋪棉被「4招」放大蓄熱效果

獨／台中紅白單案大辦涉瀆職警 涉案警群組炮轟「1事」是禍首

華航65週年慶 全航線經濟艙88折、商務艙9折起

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
中華航空為慶祝65週年在年末祭出「華航嘉年華」活動，全航線購票享經濟艙88折起、商務艙9折起。記者黃仲明攝影／報系資料照
中華航空為慶祝65週年在年末祭出「華航嘉年華」活動，全航線購票享經濟艙88折起、商務艙9折起。記者黃仲明攝影／報系資料照

華航空（2610）12日指出，為慶祝65週年在年末祭出「華航嘉年華」活動，全航線購票享經濟艙88折起、商務艙9折起，每日推出限定驚喜主題館優惠航線，會員加碼獨享專屬折扣，活動期間14張全球不限航點商務艙來回機票豪禮抽，還有機會抱回 「2025 無限升等 MVP」 夢幻大獎，享受全年無限升等商務艙。

華航為回饋廣大全球華夏會員，12 月的會員日結合週年慶擴大舉辦，即日起至12月18 日止，推出為期一周的慶生活動，台灣出發全航線盡享超值優惠，凡於活動期間內透過華航網站或 APP 購票，輸入卡號並完成登錄，就有機會成為 「2025 無限升等 MVP」 幸運得主，於全年搭乘華航及華信國際線定期自營航班，享受不限次數升等商務艙的尊榮禮遇。同時，華航65週年慶豪灑機票，天天送出2張全球不限航點商務艙來回機票，完成購票登錄或指定簽到任務達5日者，即可獲得抽獎機會。

此外，在活動期間即日起至12月18日止，每日上午9時於官網開放限定航線驚喜主題館，會員只要透過專屬購票通道，購買當天指定航線來回機票，除享週年慶折扣外，可再加碼獲得定額減價，包括區域線經濟艙650元、豪華經濟艙及商務艙1,650元；長程線經濟艙1,650元、豪華經濟艙2,650元的多重好康。

天天解鎖會員驚喜主題優惠，台北出發航班例如購物狂歡的首爾5,510元起、陽光海島的沖繩5,862元起、美食之旅的吉隆坡6,214元起、探險玩家的清邁7,974元起、文化之旅的大阪9,470元起、浪漫西雅圖18,326元起及城市漫遊的阿姆斯特丹20,526元起等眾多精選航線，以上皆為來回未稅價。 

華航跨界合作夥伴同樂歡慶65週年，推出多元的好康送給華航會員朋友，包含中國信託聯名卡購票滿額多贈5,000哩、和泰集團網路投保和泰產險旅平險加碼抽iPad mini、和運租車指定門市租車及桃園機場接送折抵168元、yoxi計程車送200元搭車金、五桐號飲品免費加料、JetFi免費領取eSIM及全球130餘地網路漫遊專屬優惠等豐富好禮。

機票 航線 華航

延伸閱讀

雙12機票優惠！ 華航全航線88折、酷航飛東京3199、國泰飛香港最高折1212元

元大證券ETF活動火熱倒數 商務艙機票、iPhone16大方抽

空巴尋求台系鏈夥伴 希望擴大與華航合作

華航委託空巴升級15架A350客艙 2027年起上線派飛

相關新聞

華航65周年與會員同歡 祭多項優惠再抽機票、無限升等

中華航空歡慶65歲生日，祭出「華航嘉年華」活動，全航線購票享經濟艙88折起、商務艙9折起，每日推出限定驚喜主題館優惠航線...

年末尾牙！藝奇滿六客88折 丰禾公益店平日包廂9折

農曆年前正是公司行號的尾牙旺季，「藝奇和牛岩板燒 日本料理」提供小型企業、部門單位輕鬆點餐的小桌尾牙優惠，即日起至明年1...

華航65週年慶 全航線經濟艙88折、商務艙9折起

中華航空（2610）12日指出，為慶祝65週年在年末祭出「華航嘉年華」活動，全航線購票享經濟艙88折起、商務艙9折起，每...

2025準備好了！TAG Heuer、TUDOR賽車風時計 挑戰極限

在電影《沙丘》中，一望無際的沙漠帶有多重意涵。現實中的沙漠同樣充滿危險與挑戰，而帝舵（TUDOR）日前則宣布：將成為20...

有行旅／屏東小凡爾賽宮一日遊

屏東有一座占地萬坪的歐式祕境莊園，古典歐式建築風格，仿若一座隱世天堂。有行旅將帶領旅人進入不對外公開的私人行館，見識莊園...

台灣限定包裝、小小兵法蘭酥！神戶風月堂年節禮盒來了

回歸台灣市場即將屆滿一年的「神戶風月堂」，隨著金蛇年即將到來，將於2025年1月8日至1月27日再次進駐SOGO百貨忠孝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。