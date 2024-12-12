華航65週年慶 全航線經濟艙88折、商務艙9折起

中華航空（2610）12日指出，為慶祝65週年在年末祭出「華航嘉年華」活動，全航線購票享經濟艙88折起、商務艙9折起，每日推出限定驚喜主題館優惠航線，會員加碼獨享專屬折扣，活動期間14張全球不限航點商務艙來回機票豪禮抽，還有機會抱回 「2025 無限升等 MVP」 夢幻大獎，享受全年無限升等商務艙。

華航為回饋廣大全球華夏會員，12 月的會員日結合週年慶擴大舉辦，即日起至12月18 日止，推出為期一周的慶生活動，台灣出發全航線盡享超值優惠，凡於活動期間內透過華航網站或 APP 購票，輸入卡號並完成登錄，就有機會成為 「2025 無限升等 MVP」 幸運得主，於全年搭乘華航及華信國際線定期自營航班，享受不限次數升等商務艙的尊榮禮遇。同時，華航65週年慶豪灑機票，天天送出2張全球不限航點商務艙來回機票，完成購票登錄或指定簽到任務達5日者，即可獲得抽獎機會。

此外，在活動期間即日起至12月18日止，每日上午9時於官網開放限定航線驚喜主題館，會員只要透過專屬購票通道，購買當天指定航線來回機票，除享週年慶折扣外，可再加碼獲得定額減價，包括區域線經濟艙650元、豪華經濟艙及商務艙1,650元；長程線經濟艙1,650元、豪華經濟艙2,650元的多重好康。

天天解鎖會員驚喜主題優惠，台北出發航班例如購物狂歡的首爾5,510元起、陽光海島的沖繩5,862元起、美食之旅的吉隆坡6,214元起、探險玩家的清邁7,974元起、文化之旅的大阪9,470元起、浪漫西雅圖18,326元起及城市漫遊的阿姆斯特丹20,526元起等眾多精選航線，以上皆為來回未稅價。

華航跨界合作夥伴同樂歡慶65週年，推出多元的好康送給華航會員朋友，包含中國信託聯名卡購票滿額多贈5,000哩、和泰集團網路投保和泰產險旅平險加碼抽iPad mini、和運租車指定門市租車及桃園機場接送折抵168元、yoxi計程車送200元搭車金、五桐號飲品免費加料、JetFi免費領取eSIM及全球130餘地網路漫遊專屬優惠等豐富好禮。