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2025準備好了！TAG Heuer、TUDOR賽車風時計 挑戰極限
在電影《沙丘》中，一望無際的沙漠帶有多重意涵。現實中的沙漠同樣充滿危險與挑戰，而帝舵（TUDOR）日前則宣布：將成為2025年「達卡拉力賽」（2025 Dakar Rally）的官方指定計時，一同經歷這趟橫跨沙漠大陸的險峻長征。
2025年的「達卡拉力賽」將從1月3日長達2周，直至1月17日為止。賽事起點始於沙烏地阿拉伯西部的比沙堡（Bisha），最終抵達舒拜塔（Shubaytah）。長達14天的賽事將包含12個賽段，其中並將包含48小時計時賽、兩階段的馬拉松賽事，以及1月10日寶貴的休息日一天。賽事過程中將限制、不可使用載有路線圖的Road Book以外的任何工具，因此無法依賴電子儀器，完全成為心智、毅力、技術的綜合挑戰。於此同時，大賽的指定時計則為一款TUDOR的Ranger腕表，表款設計靈感源自1952年的一只帝舵首款自動上鍊防水錶Oyster Prince，簡約的39毫米面盤設計搭配了四個阿拉伯數字時標與MT5402型（COSC）天文台認證機芯，也像為賽車手、為沙漠中的方向定錨。
另一邊，泰格豪雅（TAG Heuer）也在日前宣布，為了慶祝甲骨文紅牛車隊成軍20周年，發表了Formula 1 x 甲骨文紅牛車隊限量版計時碼表，除了慶祝紅牛車手Max Verstappen的四次年度世界冠軍紀錄，表款將以經PVD處理的黑色精鋼表殼搭配鋁合金表圈，同時整只表款從紅牛車隊的隊服配色得到靈感，將深藍、黃與紅色運用在表款不同細節，同時12點鐘方向並有著TAG Heuer的紅綠雙色盾牌Logo。表款全球限量3,000只，訂價87,500元，或將成為2025年F1觀賽時的最佳伴「手」。
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