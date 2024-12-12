蘋果公布App Store Awards決選名單 首新增Vision Pro類別 台灣開發者也入圍

蘋果公布入圍2024 App Store Awards決選的45個App和遊戲名單，入圍作品橫跨12個不同類別，這些App和遊戲幫助使用者完成更多任務、展現更多創造力，並與朋友和家人更順暢地維繫感情。今年，App Store Awards包括了新的Apple Vision Pro類別，獲獎者將於未來幾週內公佈。

「年度iPhone App」入圍名單

首重讓使用者能夠透過個人化工具和易於使用的功能強化現實生活體驗。

《Kino》將日常時刻化為電影級傑作。

《Runna》為各種經驗等級的跑者提供量身打造的訓練計劃。

《Tripsy》幫助旅行者妥善規劃、減輕壓力。

「年度iPhone遊戲」入圍名單

以豐富的視覺效果和充滿魅力的角色為玩家帶來引人入勝的敘事。

《劍與遠征：啟程》打造迷人的幻想世界，充滿吸睛的戰鬥劇情。

《The WereCleaner》提供滑稽且富有創意的遊戲玩法。

《絕區零》讓玩家沉浸在充滿精彩動態的故事情節中。

「年度iPad App」入圍名單

啟發富有想像力的趣味和創造力。

《布麗-一起玩吧》提供可愛的角色和家庭友善的樂趣。

《Moises》以AI工具升級音樂製作體驗。

《Procreate Dreams》生動呈現動畫故事。

「年度iPad遊戲」入圍名單

打造充滿活力的敘事和精美的世界觀。

《刺客教條：幻象》將玩家帶入一個敘事驅動的冒險世界。

《迪士尼無限飛車-Disney Speedstorm》帶來刺激的高速賽車體驗。

《破壞突擊隊》將競爭的興奮感結合友善、趣味的遊戲體驗。

「年度Apple Arcade遊戲」入圍名單

提供史詩般的故事和經典內容再創新。

《Balatro+》獨一無二的精彩紙牌遊戲。

《Outlanders 2》以改良的圖像呈現和富有想像力的關卡吸引玩家。

《Sonic Dream Team》為玩家熟悉且喜愛的角色帶來新的冒險旅程。

「年度Mac App」入圍名單

提供強大的工具，幫助使用者輕鬆處理專案。

《Adobe Lightroom》以AI功能強化照片編輯過程。

《OmniFocus 4》透過簡化任務管理來培養專注力。

《Shapr3D》改造了3D設計工作流程。

「年度Mac遊戲」入圍名單

為遊戲玩家帶來充滿特色的主角、視覺風格和無盡的樂趣。

《冰汽時代2》擴展城市建設類型遊戲。

《Stray》呈現黑暗世界中的神秘和俏皮。

《Thank Goodness You’re Here!》以不間斷的幽默和荒誕內容逗樂玩家。

「年度Apple Watch App」入圍名單

讓使用者可以在手腕上方便地取用實用的工具和資訊。

《LookUp》藉由每天的單字解釋內容幫助使用者提升詞彙量。

《Lumy》幫助使用者瞭解太陽與月亮的韻律。

《Watch to 5K》為跑者提供動力，一直到達終點線。

「年度Apple Vision Pro App」入圍名單

挑戰空間運算的界限。

《JigSpace》讓使用者能夠輕鬆查看3D和擴增實境模型。

《NBA》重新定義使用者未來觀賞喜愛的體育賽事的方式。

《What If…? An Immersive Story》邀請玩家進入全新的Marvel體驗。

「年度Apple Vision Pro遊戲」入圍名單

以生動的場景和直覺的遊戲玩法讓玩家驚豔不已。

《Loóna》打造出紓壓的謎題，讓使用者放鬆身心。

《THRASHER》推出流暢、開創性的控制功能和令人著迷的外星世界。

《Vacation Simulator》將玩家帶到充滿有趣角色、甚至更有趣活動的度假勝地。

「年度Apple TV App」入圍名單

讓用戶在家中最大的螢幕上帶來絕美體驗。

《DROPOUT》提供無盡的歡笑與樂趣。

《F1 TV》彷彿將車迷直接帶進賽車駕駛艙。

《Zoom》以創新方式幫助團隊聯繫交流。

「文化影響力」入圍名單

為使用者帶來充滿力量的故事，並幫助使用者展現最好的自我，創造持久的影響力。

《Arco》讓玩家塑造自己的故事。

《The Bear》將就寢時間化為平靜的互動式體驗。

《BetterSleep》幫助使用者睡得更好、也感覺更好。

《荒野亂鬥》提供速戰速決的動作遊戲。

《DailyArt 每日藝術》激發人們對藝術作品的好奇心。

《愛說不說 2》透過可愛的互動故事來消除對HIV的誤解，這款App開發者來自台灣。

《EF Hello》以 AI 增強的工具幫助語言學習者。

《NYT Games》集結各個世代的解謎遊戲愛好者，享受日常樂趣。

《Oko》讓所有人過馬路更安全、更方便。

《Partiful》 讓社交聚會更簡易，促進人際交流和社群發展。

《Pinterest》激發新點子和無限的可能性。