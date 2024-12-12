台灣限定包裝、小小兵法蘭酥！神戶風月堂年節禮盒來了
回歸台灣市場即將屆滿一年的「神戶風月堂」，隨著金蛇年即將到來，將於2025年1月8日至1月27日再次進駐SOGO百貨忠孝店B2手扶梯旁，推出針對五大系列、總計超過20款不同價位的年節禮盒，其中也包含台灣限定金蛇包裝禮盒，讓民眾在新年能享受日本的甜蜜滋味。
神戶風月堂傳承百年美味，針對金蛇年推出五大系列，包含全新上市「2025乙巳．年賀限定系列迷你法蘭酥、「紅白系列綜合迷你法蘭酥」，以及台灣獨家蛇年限定包裝禮盒，包含「蛇年限定緋紅綜合禮盒系列」、「蛇年限定經典法蘭酥雙罐系列」和「蛇年限定經典法蘭酥單罐系列」。
其中「乙巳．年賀限定系列」，以「千鶴」與「蛇年」為兩款設計主題，融入日本紙鶴、花卉與蛇年等元素，每盒內含迷你法蘭酥6入，售價320元；另有12入組、18入組可供選擇。「紅白系列綜合迷你法蘭酥」則採洗鍊時尚的設計，提供6種風味的迷你法蘭酥，24入600元、54入1,080元。台灣獨家蛇年限定包裝禮盒，則有集結法蘭酥與人氣經典餅乾的「蛇年限定緋紅綜合禮盒系列」，每組共22～47入，售價880～1,780元。同系列還有「蛇年限定經典法蘭酥單罐／雙罐系列」，每組6～24入，售價420～1,680元。
同場亮相的姊妹品牌「Lespoir」全新上市兩大系列，包括「蛇年限定奶油薄煎餅」及台灣獨家限定組合「花卉綜合餅乾禮盒」，各為420元、1,480元。神戶風月堂也針對兒童市場，推出「小小兵迷你法蘭酥」，設計融入小小兵的趣味形象，每盒18入，售價920元。
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