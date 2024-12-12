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有行旅／屏東小凡爾賽宮一日遊
屏東有一座占地萬坪的歐式祕境莊園，古典歐式建築風格，仿若一座隱世天堂。有行旅將帶領旅人進入不對外公開的私人行館，見識莊園主人收藏20年的骨董家具和藝術品。
同時揭密台灣熱帶觀賞魚出口王國，探索彩色青蛙基因奧祕；並安排走訪金牌巧克力農場，領略奪金製程的極致工藝。旅人也將品嘗由新加坡金牌主廚精心打造的私宅家宴，體驗味覺和視覺的雙重享受。
有行旅《小凡爾賽宮一日遊》旅程，12月22日一對一旅程說明會，報名請洽：02-8643-3543、8643-3905，或請瀏覽有行旅官網：https://bit.ly/3OHFza0
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