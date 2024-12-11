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MIKIMOTO迎耶誕！造型字母摩登亮麗 浪漫雪花燦如繁星

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
MIKIMOTO以V Code系列歡慶耶誕佳節。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO以V Code系列歡慶耶誕佳節。圖／MIKIMOTO提供

耶誕節在日本是非常浪漫的重要節日。隨著冷冽冬日的腳步悄然臨近，MIKIMOTO以柔潤光澤珍珠化作祝福，獻上多款充滿歡愉氣息的珠寶新作，從刻畫鏡像倒影的M Signature系列、線條摩登俐落的V Code、到應景的耶誕樹，以最美心意為年末捎來一股暖流。

以MIKIMOTO開頭字母的「M」字為設計靈感的M Signature系列，從鏡面倒影延展出無限創意，詮釋品牌對於現代珠寶的全新觀點。精心處理的導角設計，使光線反射之間，M字線條自然相連，圓潤的弧度賦予珠寶豐盈的質感，巧妙的鏤空工藝則提升配戴的舒適度，完美結合美學與實用性。全新的耳環、鏈墜、戒指採用色調溫柔的玫瑰金，鑲嵌Akoya珍珠與鑽石，珍珠的溫潤與鑽石的璀璨相得益彰，為珠寶注入摩登意象，賦予整體設計更為時尚的氛圍，極致地展現品牌獨特的創意美學。

V Code系列以鮮明的「V」字線條為靈感，重新詮釋傳統珍珠珠寶，創造精緻俐落的現代樣貌，巧妙地將珍珠的溫潤光澤與簡約時尚設計合而為一。鮮明的對比更突顯了MIKIMOTO獨特的摩登風格，開創嶄新的美學視角。歲末之際系列更迎來色調繽紛、具華麗感的彩寶與鑽石新作，跳脫傳統珠寶框架，更具未來感的造型展現多變豐富的自我態度。

同時上市的還有一系列佳節主題珠寶，將紛飛雪花幻化為金色與銀色的光影層次，搭配鑽石與珍珠精心堆疊，化作創意十足的耶誕樹，並以璀璨美鑽刻畫冬日繁星，與溫潤珍珠完美結合，以精美工藝打造Starry Night系列全新作品，將華麗與優雅完美交織，為冬日增添濃厚的節慶氛圍，替佳節時光拉開璀璨序幕。

新品Starry Night鑽石戒指，18K白金鑲嵌鑽石與日本Akoya珍珠，12萬8,000元。圖／MIKIMOTO提供
新品Starry Night鑽石戒指，18K白金鑲嵌鑽石與日本Akoya珍珠，12萬8,000元。圖／MIKIMOTO提供
V Code珍珠鑲鑽墜鍊，18K黃金鑲嵌鑽石及Akoya珍珠，19萬4,000元。圖／MIKIMOTO提供
V Code珍珠鑲鑽墜鍊，18K黃金鑲嵌鑽石及Akoya珍珠，19萬4,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO以M Signature系列歡慶耶誕佳節。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO以M Signature系列歡慶耶誕佳節。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO以V Code系列歡慶耶誕佳節。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO以V Code系列歡慶耶誕佳節。圖／MIKIMOTO提供
M Signature珍珠墜鍊，18K黃金鑲嵌鑽石及Akoya珍珠，21萬5,000元。圖／MIKIMOTO提供
M Signature珍珠墜鍊，18K黃金鑲嵌鑽石及Akoya珍珠，21萬5,000元。圖／MIKIMOTO提供
V Code 珍珠彩寶墜鍊，18K白金搭配日本Akoya珍珠、藍寶石及鑽石，27萬5,000元。圖／MIKIMOTO提供
V Code 珍珠彩寶墜鍊，18K白金搭配日本Akoya珍珠、藍寶石及鑽石，27萬5,000元。圖／MIKIMOTO提供
V Code珍珠彩寶墜鍊，18K白金搭配日本Akoya珍珠、藍寶石及尖晶石，23萬1,000元。圖／MIKIMOTO提供
V Code珍珠彩寶墜鍊，18K白金搭配日本Akoya珍珠、藍寶石及尖晶石，23萬1,000元。圖／MIKIMOTO提供
M Signature珍珠針式耳環，18K黃金鑲嵌鑽石及Akoya珍珠，25萬3,000元。圖／MIKIMOTO提供
M Signature珍珠針式耳環，18K黃金鑲嵌鑽石及Akoya珍珠，25萬3,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO新品佳節造型胸針，純銀搭配日本Akoya珍珠，21,000元，MIKIMOTO網路商店獨家販售。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO新品佳節造型胸針，純銀搭配日本Akoya珍珠，21,000元，MIKIMOTO網路商店獨家販售。圖／MIKIMOTO提供
新品Starry Night鑽石墜鍊，18K白金鑲嵌鑽石與日本Akoya珍珠，14萬元。圖／MIKIMOTO提供
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V Code 珍珠彩寶墜鍊，18K黃金搭配日本Akoya珍珠、石榴石及鑽石，25萬元。圖／MIKIMOTO提供
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M Signature珍珠鑽戒，18K黃金鑲嵌鑽石及Akoya珍珠，32萬9,000元。圖／MIKIMOTO提供
M Signature珍珠鑽戒，18K黃金鑲嵌鑽石及Akoya珍珠，32萬9,000元。圖／MIKIMOTO提供
V Code 珍珠鑲鑽針式耳環，18K黃金鑲嵌鑽石及搭配Akoya珍珠，21萬5,000元。圖／MIKIMOTO提供
V Code 珍珠鑲鑽針式耳環，18K黃金鑲嵌鑽石及搭配Akoya珍珠，21萬5,000元。圖／MIKIMOTO提供

珍珠 珠寶

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