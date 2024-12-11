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曾敬驊、詹子萱逛BOSS全台最寬敞大店 派對裝扮先上身

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
（由左至右）曾敬驊、詹子萱出席BOSS高雄漢神百貨專門店開幕。記者孫曼／攝影
（由左至右）曾敬驊、詹子萱出席BOSS高雄漢神百貨專門店開幕。記者孫曼／攝影

德國品牌BOSS於高雄漢神百貨開設全新專門店，以最新視覺形象改裝完成的B2樓層總面積逾80坪，是目前BOSS全台最大店，展售商品系列涵蓋男女裝、Performance西裝系列、運用奢華面料製作的頂級系列等，是整體產品線最完整的概念店。人氣演員曾敬驊與詹子萱都特別出席開幕活動，迎接歲末歡慶佳節與新年的到來。

曾敬驊身穿BOSS 2025農曆新年系列皮革棒球外套搭配極具節日氣息的紅色運動衫，這件棒球外套也是他這次最喜歡的單品，胸口裝飾特殊「吉金色」刺繡圖騰，相當別緻；因為生日夾在耶誕節和跨年之間，他表示往往工作起來就會集中一次慶祝。詹子萱選穿Holiday節日系列帶有金屬光澤的黑色毛呢短外套與短裙，帶有閃亮感的外套穿起來很有氣質，她今年也會跟朋友一起歡慶耶誕。

BOSS全台最大專門店，入口採用開放式門面，BOSS標誌性的駝色、白色與黑色貫穿整個空間，前衛現代並具有活力，卻又在淺色木質元素及白色石材的質感中營造出舒適的居家氣息。

為慶祝新春佳節的到來，BOSS 2025農曆新年系列跨界攜手神話史詩電影「封神三部曲」推出聯名設計，重新演繹最具實穿性的全天候的日常中性單品與男女裝。系列以經典紅黑配色為主色調，加入封神美學體系中極具代表性的「吉金」色，將靈感源自青銅器圖騰融入品牌標誌和Double B標徽，為全新的一年獻上誌慶。

歡慶開幕，品牌也將於本週末（12月14、15日）推出限時「客製化刻字服務」與LINE好友會員禮「新年造型雞蛋糕」。凡購買指定配件商品，均可將指定英文字或數字燙金刻印於商品上，訂製獨一無二的個人專屬配件。同時，凡於活動期間造訪BOSS高雄漢神百貨專門店，現場加入BOSS Taiwan LINE官方帳號好友並綁定HUGO BOSS EXPERIENCE會員，即可免費兌換現烤「BOSS造型雞蛋糕」乙份，每日數量有限，贈完為止。

BOSS農曆新年系列黑色連帽運動衫，10,900元。圖／BOSS提供
BOSS農曆新年系列黑色連帽運動衫，10,900元。圖／BOSS提供
BOSS Holiday節日系列Double B黑色尼龍後背包，21,900元。圖／BOSS提供
BOSS Holiday節日系列Double B黑色尼龍後背包，21,900元。圖／BOSS提供
BOSS專門店於高雄漢神百貨全新開幕。圖／BOSS提供
BOSS專門店於高雄漢神百貨全新開幕。圖／BOSS提供
BOSS Holiday節日系列淺棕色羊毛圍巾，3,500元。圖／BOSS提供
BOSS Holiday節日系列淺棕色羊毛圍巾，3,500元。圖／BOSS提供
BOSS Holiday節日系列白色肩背包，16,900元。圖／BOSS提供
BOSS Holiday節日系列白色肩背包，16,900元。圖／BOSS提供
BOSS農曆新年系列女士紅色開襟針織衫，10,900元。圖／BOSS提供
BOSS農曆新年系列女士紅色開襟針織衫，10,900元。圖／BOSS提供
BOSS專門店於高雄漢神百貨全新開幕。圖／BOSS提供
BOSS專門店於高雄漢神百貨全新開幕。圖／BOSS提供
BOSS專門店於高雄漢神百貨全新開幕。圖／BOSS提供
BOSS專門店於高雄漢神百貨全新開幕。圖／BOSS提供
BOSS農曆新年系列羊皮拼接皮革棒球外套，39,400元。圖／BOSS提供
BOSS農曆新年系列羊皮拼接皮革棒球外套，39,400元。圖／BOSS提供
BOSS Holiday節日系列銀色小羊皮高跟鞋，10,900元。圖／BOSS提供
BOSS Holiday節日系列銀色小羊皮高跟鞋，10,900元。圖／BOSS提供

品牌 外套

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