曾敬驊、詹子萱逛BOSS全台最寬敞大店 派對裝扮先上身

德國品牌BOSS於高雄漢神百貨開設全新專門店，以最新視覺形象改裝完成的B2樓層總面積逾80坪，是目前BOSS全台最大店，展售商品系列涵蓋男女裝、Performance西裝系列、運用奢華面料製作的頂級系列等，是整體產品線最完整的概念店。人氣演員曾敬驊與詹子萱都特別出席開幕活動，迎接歲末歡慶佳節與新年的到來。

曾敬驊身穿BOSS 2025農曆新年系列皮革棒球外套搭配極具節日氣息的紅色運動衫，這件棒球外套也是他這次最喜歡的單品，胸口裝飾特殊「吉金色」刺繡圖騰，相當別緻；因為生日夾在耶誕節和跨年之間，他表示往往工作起來就會集中一次慶祝。詹子萱選穿Holiday節日系列帶有金屬光澤的黑色毛呢短外套與短裙，帶有閃亮感的外套穿起來很有氣質，她今年也會跟朋友一起歡慶耶誕。

BOSS全台最大專門店，入口採用開放式門面，BOSS標誌性的駝色、白色與黑色貫穿整個空間，前衛現代並具有活力，卻又在淺色木質元素及白色石材的質感中營造出舒適的居家氣息。

為慶祝新春佳節的到來，BOSS 2025農曆新年系列跨界攜手神話史詩電影「封神三部曲」推出聯名設計，重新演繹最具實穿性的全天候的日常中性單品與男女裝。系列以經典紅黑配色為主色調，加入封神美學體系中極具代表性的「吉金」色，將靈感源自青銅器圖騰融入品牌標誌和Double B標徽，為全新的一年獻上誌慶。