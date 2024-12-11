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新年禮物找靈感 徐玄振「一箱情緣」同款包是它

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
徐玄振在韓劇「一箱情緣」搭配Longchamp Box-Trot黑色包款。圖／翻攝至Netflix
徐玄振在韓劇「一箱情緣」搭配Longchamp Box-Trot黑色包款。圖／翻攝至Netflix

準備告別2024、迎來2025新年，可以為自己挑個小禮物，作為嶄新一年的鼓勵。

近期與孔劉一同出演Netflix熱播韓劇「一箱情緣」的徐玄振，她在劇中背的同款包也可以輕鬆擁有。徐玄振在劇中以優雅俐落的職場女性穿搭受劇迷喜愛，在日前播出的第六集中，她以全黑造型亮相，黑色大衣搭配黑色Longchamp Box-Trot包款展現沈穩內斂的氣質。Box-Trot設計靈感來自經典的盒型結構，結合Longchamp一貫的騎士精神與自由態度，採用微光澤平滑小牛皮精製而成，包款的金色翻摺壓釦低調中帶出亮眼視覺，搭配可調式肩帶，這款包兼具實用度與休閒，適合在日常、工作場合使用。

Longchamp Box-Trot系列斜背袋M（黑色)，25,800元。圖／Longchamp提供
Longchamp Box-Trot系列斜背袋M（黑色)，25,800元。圖／Longchamp提供
Longchamp Box-Trot系列斜背袋M（棕色)，25,800元。圖／Longchamp提供
Longchamp Box-Trot系列斜背袋M（棕色)，25,800元。圖／Longchamp提供

agnès b. 精選多款法式風格禮選，同時也能打造優雅亮麗的節日造型。BIJOUX耶誕首飾系列，汲取洋溢節慶氛圍的點點星光，Festival系列星形輪廓，來自Agnès女士手繪與剪貼拼接而成的創意圖樣，別具藝術性的不規則線條展現活潑氣息。Sky Light系列，星形輪廓採用剪貼拼接手法呈現，內部鑲嵌切面繁複的施華洛世奇水晶與白色珍珠母貝，宛如劃過夜空的流星曳彩。

agnès b.耶誕首飾系列，汲取洋溢節慶氛圍的點點星光。圖／agnès b.提供
agnès b.耶誕首飾系列，汲取洋溢節慶氛圍的點點星光。圖／agnès b.提供
Festival手環，8,980元。圖／agnès b.提供
Festival手環，8,980元。圖／agnès b.提供
Festival項鍊，12,980元。圖／agnès b.提供
Festival項鍊，12,980元。圖／agnès b.提供

年末派對季，VOYAGE系列備有多款色彩繽紛的小型皮革包，適合作為聚會時的隨身包款。風格經典的馬鞍包、彎月包，線條簡約大方，可與不同場合裝束搭配。馬鞍包飾以典雅的霧金色方形鎖扣，彎月包則運用搖滾風拉鍊滾邊點綴，為造型增添亮點。實用的皮夾、卡片夾，可以是年送禮或犒賞自己的禮物，VOYAGE系列小皮件本季運用金屬十字旋扣、珠型搭扣，及內外層雙色拼接等設計，簡約中有著精緻的細節。

皮革半月包(小) ，12,980元。圖／agnès b.提供
皮革半月包(小) ，12,980元。圖／agnès b.提供
（左起）圓弧皮革卡片夾4,580元、皮革短夾7,280元、皮革旋扣短夾8,580元。圖／agnès b.提供
（左起）圓弧皮革卡片夾4,580元、皮革短夾7,280元、皮革旋扣短夾8,580元。圖／agnès b.提供
Sky Light耶誕首飾系列，採移動式設計，Y字鍊帶可隨造型調整。圖／agnès b.提供
Sky Light耶誕首飾系列，採移動式設計，Y字鍊帶可隨造型調整。圖／agnès b.提供
Sky Light耶誕首飾系列。圖／agnès b.提供
Sky Light耶誕首飾系列。圖／agnès b.提供
Sky Light星星手鐲，4,280元。圖／agnès b.提供
Sky Light星星手鐲，4,280元。圖／agnès b.提供

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