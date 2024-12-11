雙12！英格莉莉「粉撲鬆餅」12元、吉豚屋4品現省77元

已在日本巡迴12個城市的《Animage雜誌和吉卜力展》，海外首展即將於2025年1月在台北華山文創園區東2C、D棟和台灣觀眾見面！目前預售優惠進入倒數階段，主辦單位聯合數位文創今日釋出全球首度公開的「大型拍照場景」手繪設計稿，讓粉絲得以一窺台灣最新的展場內容！本次展覽除了保留日本最受歡迎的「龍貓公車衝破雜誌封面」拍照區，讓粉絲可以親自走進龍貓公車之外，還特別增設了《風之谷》、《天空之城》、《龍貓》和《魔女宅急便》等四部經典作品雜誌封面的立體拍照場景，讓粉絲可以成為Animage雜誌封面的主角，令人期待！

2024-12-11 16:57