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雙12！英格莉莉「粉撲鬆餅」12元、吉豚屋4品現省77元
雙12即將到來，「吉豚屋」限時推出會員優惠，「腰內豬排、海老、酥炸魚排、唐揚雞」滿額加購價122元。另外「英格莉莉」也推出雙12限時優惠，「粉撲鬆餅」原價340元，加購優惠價12元，現省328元。
即日起至12月15日期間，日本連鎖豬排「吉豚屋」推出會員優惠，消費滿300元，即可以122元，加購「DOUBLE加購組」，內含有腰內豬排1塊、海老1份、酥炸魚排1塊、唐揚雞1塊與高麗菜絲，一次能夠享受海陸4品，原價199元，現省77元。
英倫餐食品牌「英格莉莉」自12月12日至12月23日，推出期間限定優惠，活動期間平日時段，凡於微風北車、誠品南西、新店裕隆城店，消費任一主餐，並出示相關新聞報導畫面或英格莉莉官方FB、IG活動貼文，原價340元的「粉撲鬆餅」，加購優惠價12元，口味任選。
此外，針對最新開幕的板橋環球店門市，獨家回歸販售「英式豹紋厚鬆餅」，透過烙印手法，為鬆餅披上豹紋外衣，每份厚度達到11公分，呈現蓬鬆口感。
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