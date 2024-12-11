打造冬日宜居環境 空氣清淨機守護日日清新

【撰文｜王程瀚．圖片提供｜Honeywell、伊萊克斯、LG、Panasonic】

寒冷冬天來臨，我們總是習慣將窗戶緊閉，享受溫暖的室內空間。然而，窗戶緊閉的同時，空氣中的污染物與過敏原也隨之累積。這時，一台有效的空氣清淨機便成為居家生活的救星。本文將介紹如何挑選適合的空氣清淨機，並介紹幾款目前市場上的高性能產品，助您在冬日裡保持清新健康的室內環境。

如何挑選空氣清淨機

挑選空氣清淨機時，應注意以下幾個關鍵因素：

1.CADR值（潔淨空氣輸出率）：CADR值代表空氣清淨機在特定時間內能夠淨化的空氣量，通常以立方米每小時（CMH）來表示。越高的CADR值表示淨化效率越高，適用的空間也越大。因此，在挑選時，應根據家中的空間大小選擇適合的CADR值。通常小房間適用於CADR 100-200 CMH的機型，而大空間則需要更高的CADR值，才能保證足夠的空氣循環與淨化效果。

2.濾網類型：空氣清淨機的濾網是決定空氣淨化效果的關鍵，一般來說，優質的空氣清淨機應該配備HEPA濾網。HEPA濾網可以濾除99.97%的PM0.3微粒，對於灰塵、花粉、寵物皮屑等過敏原有極佳的濾除效果。除了HEPA濾網之外，有些機型還配備活性碳濾網，能吸附異味和揮發性有機化合物（VOCs），對於吸煙家庭或廚房異味特別有效。此外，某些產品還有寵物專用濾網、抗菌濾網等，以針對不同需求進行設計。

3.功能與附加技術：現代空氣清淨機的功能不僅僅是淨化空氣，有些機型還配備了AI智慧感測器，可以精準偵測室內污染源並加速淨化，特別適合家中有寵物的家庭。還有一些空氣清淨機配備了UVC紫外線滅菌技術和分子篩技術，能有效分解甲醛並滅除多種病菌，對於病毒流行的時節非常有幫助。某些機型甚至可以透過IoT技術遠端控制，方便使用者隨時掌握家中的空氣狀況，並進行必要的操作設定。

4.適用坪數與空間需求：每台空氣清淨機都有其適用的坪數，這也是選購時的重要參考指標。選擇適合空間大小的機型，能確保空氣清淨機的效能發揮到最佳。例如，對於小型臥室，適用於10-15坪的機型便足夠，而對於客廳或開放式空間，則需選擇20坪以上的機型，這樣才能保證整個空間的空氣得以徹底淨化。

5.專為寵物家庭設計的功能：如果您是有養寵物的家庭，空氣中的寵物毛屑與異味是一大困擾。有些空氣清淨機具備專門的毛髮濾網和除臭功能，能有效去除寵物毛髮和異味，讓室內空氣保持清新。這些機型通常配備強化的吸附濾網，能針對低處的寵物毛髮進行強效吸附，並且內建光觸媒除臭系統，快速消除空氣中的異味，為毛小孩家庭提供更潔淨的空氣品質。

伊萊克斯極適家居900三效涼暖風循環頂級空淨機。

空氣清淨機推薦

1. Honeywell X1000航太級超淨化空氣清淨機

Honeywell X1000被稱為「太空機」，擁有強大的CADR值（1000 CMH），適合22-44坪的大空間。不僅具備五重過濾系統，包含HEPA H13級濾網和活性碳濾網，還搭載了UVC紫外線滅菌技術，可以有效滅除99.99%的病菌與過敏原。它還配備了專利的HiSiv™分子篩技術，能夠高效分解甲醛和其他揮發性有機化合物，並且搭載智能多參數監測系統，可以隨時掌握空氣品質狀況，是大空間家庭的頂級選擇。

Honeywell X1000超淨化空氣清淨機。

2. 伊萊克斯極適家居900三效涼暖風循環頂級空淨機

這款空氣清淨機融合了三效涼暖風循環的功能，不僅能在冬天提供暖風，還能透過HEPA 13級濾網有效濾除各種空氣中的過敏原。此機型配備了三段溫控設計，可以在20分鐘內將9坪空間的溫度提升5°C，最高可維持26°C的溫暖舒適，適合於寒冷的冬日使用。此外，HEPA濾網可以濾除塵蟎、黴菌孢子和寵物皮屑，尤其對於有過敏體質的家庭成員來說，是非常理想的選擇。該機型適用於24坪以下的空間，是養寵物且需要溫暖房間的家庭的理想選擇。

伊萊克斯極適家居900三效涼暖風循環頂級空淨機。

3. LG PuriCare 360°空氣清淨機寵物功能增加版二代

LG PuriCare 360°空氣清淨機擁有AI智慧感測器，可以自動偵測並加速淨化空氣中的污染物，對於寵物毛髮、異味的清除效果顯著。AI智慧感測器能快速感測空氣中的微細懸浮物，並自動調整運行速度，最多可連接三個感測器達到大範圍精準淨化效果。該機型還配備了毛髮專用濾網，能快速吸附低處的寵物毛髮，除臭濾網則能有效去除異味，適用於32坪以內的空間，非常適合毛孩家庭使用。此外，這款機型還配備了高達9公尺的強力氣流循環風扇，能將潔淨空氣送至房間的每個角落，確保室內空氣的全面清新。

LG PuriCare 360°空氣清淨機寵物功能增加版二代。

4. Panasonic空氣清淨機

Panasonic的這款空氣清淨機主打日本最新的nanoeTM X技術，每秒釋放48兆個OH氫氧離子，對於PM2.5、黴菌以及甲醛有極強的抑制能力。nanoeTM X技術能夠深入布料纖維進行除臭，抑制細菌和過敏原，這使得它特別適合有寵物和小孩的家庭使用。此外，該機型還配備了寵物專用濾網，可以有效去除空氣中的毛髮和異味，讓居家空氣更加清新。Panasonic的IoT智慧控制功能則讓用戶可以通過手機隨時監控和操作空氣清淨機，進一步提升使用的便捷性和空氣品質的掌控，是一款兼具科技感和多功能性的家電產品。

Panasonic空氣清淨機。

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