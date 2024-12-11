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大林蒲居民要求待遷村案後 七接才可提出

攝影中心／ 記者黃義書／新北即時報導
環境部第25次環評大會就「洲際液化天然氣接收站（七接）」環境影響環評審查，由環境部長彭啟明主持。記者黃義書／攝影
環境部第25次環評大會就「洲際液化天然氣接收站（七接）」環境影響環評審查，由環境部長彭啟明主持。記者黃義書／攝影

環境部第25次環評大會就「洲際液化天然氣接收站（七接）」環境影響環評審查，由環境部長彭啟明主持。洲際液化天然氣接收站環境影響說明後，代表民眾發言的台灣要健康婆婆爸爸媽媽團協會理事長洪秀菊當著環境境部長彭啟明的面，痛批環境部升級，但環評審查卻降級。認為環境部對於七接審查有嚴重放水嫌疑、把關功能盡失。

洪秀菊表示，七接根本是加害當地居民及環境的開發案，要求撤回七接，待大林蒲遷村案定案後才可提出。

監督施政聯盟執行長許心欣，對於七接的海水升溫問題，排放管道外移1600公尺真能做到升溫低於4度C？如何驗證？另大林電廠溫排水管道外移是否需要另做環差，環境部應說明清楚。會中要求部長彭啟明請環保司回應。

台灣健康空氣行動聯盟研究員趙慧琳則要求環境部長彭啟明應向大林蒲居民道歉。

環境部第25次環評大會就「洲際液化天然氣接收站（七接）」環境影響環評審查，由環境部長彭啟明主持。記者黃義書／攝影
環境部第25次環評大會就「洲際液化天然氣接收站（七接）」環境影響環評審查，由環境部長彭啟明主持。記者黃義書／攝影
監督施政聯盟執行長許心欣（右），對於七接的海水升溫問題，排放管道外移1600公尺真能做到升溫低於4度C等問題，要求部長彭啟明請環保司回應。記者黃義書／攝影
監督施政聯盟執行長許心欣（右），對於七接的海水升溫問題，排放管道外移1600公尺真能做到升溫低於4度C等問題，要求部長彭啟明請環保司回應。記者黃義書／攝影

彭啟明 環境部 環評

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