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早鳥優惠最後倒數！匈牙利國家歌劇院《蝴蝶夫人》與《天鵝湖》明年首度來台

聯合新聞網／ 聯合數位文創
《蝴蝶夫人》為義大利作曲家普契尼於1904年創作的經典歌劇。圖/ berecz_valter授權
《蝴蝶夫人》為義大利作曲家普契尼於1904年創作的經典歌劇。圖/ berecz_valter授權

齊名世界頂尖劇院「匈牙利國家歌劇院」將於2025年4月攜旗下歌劇、芭蕾舞團，帶來經典歌劇《蝴蝶夫人》與芭蕾舞劇《天鵝湖》，分別於國家戲劇院及高雄衛武營國家歌劇院登場，此次巡演將比照歐洲規模，動員超過百人製作團隊，並挑戰一週同時於北高兩地演出兩部作品，為台灣觀眾獻上歌劇與芭蕾藝術的最高水準。

《蝴蝶夫人》為義大利作曲家普契尼於1904年創作的經典歌劇，以日本年輕藝伎「蝴蝶夫人」秋秋桑與美國軍官平克頓之間的悲劇愛情故事為主軸。而匈牙利國家歌劇院的《蝴蝶夫人》，於2000年由當代匈牙利最具國際聲望的大導演Miklós Gábor Kerényi執導，二十多年來上演不墬，廣受觀眾歡迎，亦曾受邀於世界各地上演，是世界各大歌劇院重要劇碼之一。

柴可夫斯基的首部芭蕾作品《天鵝湖》是許多芭蕾愛好者最喜愛的經典作品之一。匈牙利國家歌劇院芭蕾舞團的《天鵝湖》，編舞上除保留原作經典芭蕾絕技名場，亦將匈牙利的民俗舞蹈融入其中，增加更多精彩、新穎元素，並以氣勢恢宏的布景與服裝。

目前早鳥最低優惠進入最後倒數，只到12月19日，購買雙節目套票可享最低優惠8折，讓藝術愛好者以優惠價格一次飽覽兩部經典鉅作。

匈牙利 國家歌劇院 蝴蝶

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