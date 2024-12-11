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《Animage雜誌和吉卜力展》登台倒數！全新展區首次展出

聯合新聞網／ 聯合數位文創
《Animage雜誌和吉卜力展》全球首度展出，台灣站拍照場景搶先看。圖／聯合數位文創提供
《Animage雜誌和吉卜力展》全球首度展出，台灣站拍照場景搶先看。圖／聯合數位文創提供

已在日本巡迴12個城市的《Animage雜誌和吉卜力展》，海外首展即將於2025年1月在台北華山文創園區東2C、D棟和台灣觀眾見面！目前預售優惠進入倒數階段，主辦單位聯合數位文創今日釋出全球首度公開的「大型拍照場景」手繪設計稿，讓粉絲得以一窺台灣最新的展場內容！本次展覽除了保留日本最受歡迎的「龍貓公車衝破雜誌封面」拍照區，讓粉絲可以親自走進龍貓公車之外，還特別增設了《風之谷》、《天空之城》、《龍貓》和《魔女宅急便》等四部經典作品雜誌封面的立體拍照場景，讓粉絲可以成為Animage雜誌封面的主角，令人期待！

主辦單位聯合數位文創特別邀請來自日本、曾多次參與吉卜力工作室展覽製作的專業職人團隊，還原Animage雜誌封面設計和吉卜力經典動畫元素，獨家打造等身大比例的拍照場景，讓參觀民眾化身吉卜力的動畫主角，穿梭在吉卜力的經典動畫氛圍裡。拍照場景再現1983年發行的《風之谷》主題的雜誌封面，讓粉絲可以致敬娜烏西卡的風姿、和人氣的王蟲同框合影；也能親自體會《天空之城》拉普達的情境、和希達一起探險留下紀念。還有撐著荷葉的《龍貓》，也將在拍照場景中展出！《魔女宅急便》雜誌封面則選擇琪琪踏上魔女修煉之路的起點，以母親的魔藥房為場景，而藏身其中的黑貓吉吉更是一大亮點！

《Animage雜誌和吉卜力展》全球首度展出，台灣站拍照場景搶先看。圖／聯合數位文創提供
《Animage雜誌和吉卜力展》全球首度展出，台灣站拍照場景搶先看。圖／聯合數位文創提供

台灣站首展的拍照實景，歡迎粉絲於1月8日盛大開展後親自蒞臨體驗！展覽預售優惠390元（原價490元）進入最後倒數，包含期間限定的二款雙人紀念套票、「一大一小」親子套票以及語音導覽套票等，歡迎1月7日前把握購票，錯過不再！更多展覽最新消息，敬請密切關注官方社群。

《Animage雜誌和吉卜力展》展覽資訊

展出期間：2025年1月8日至4月6日（1月28日除夕休館）

開放時間：10:00-18:00（17:30停止售票入場）

展出地點：華山1914文創園區 東2C、D棟（台北市中正區八德路一段1號）

預售票：https://pse.is/6sksc4

雙人紀念套票A款／親子套票：https://pse.is/6skzcf

雙人紀念套票B款：https://pse.is/6sl9z9

官方網站：https://uevent.udnfunlife.com/Animage_Ghibli

官方社群：Facebook、Instagram

主辦單位：聯合數位文創

企劃協力：吉卜力工作室、三鷹之森吉卜力美術館

企劃製作：Neutral Corporation

協力單位：徳間書店、Maxell, Ltd.、ATAC

吉卜力 文創

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