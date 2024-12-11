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麗晶精品新餐廳「Golden」、「Afterglo」 聚餐時髦新去處

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
星級主廚林明健所開設的「Golden餐廳」&「Afterglo餐酒館」進駐麗晶精品地下二樓。圖／麗晶精品提供
星級主廚林明健所開設的「Golden餐廳」&「Afterglo餐酒館」進駐麗晶精品地下二樓。圖／麗晶精品提供

此刻正是年底前最盛大的購物季，麗晶精品於12月12至12月29日推出「耶誕禮讚購物季」，集結五十多家國際精品推出珠寶華服與精緻耶誕禮品。還有近期新開幕、星級主廚林明健所開設的餐廳「Golden」&餐酒館「Afterglo」，讓饕客以美食迎接耶誕。

由米其林星廚林明健(Chef Kin)打造的全新餐廳「Golden」及餐酒館「Afterglo」於麗晶精品地下二樓新開幕。「Golden」提供奔放無界的當代亞洲料理，融合東方元素與國際視野，技巧性的碰撞出美味精緻且饒富趣味的特色美饌。「Afterglo」餐酒館則是展現主廚香港的背景，在港式蝦多士、海苔脆飯壽司、鮑魚撈麵等夜宵中創新，搭配特色香檳及創意調酒。

麗晶精品館內除了各大國際精品珠寶聯手帶來璀燦珠寶與服飾新品外，針對佳節送禮，麗晶館內也有眾多精緻甜點品牌陣容可選擇。Jean-Paul Hévin獻上佳節限定的耶誕新年倒數月曆，以巴黎經典奧斯曼風格建築為背景，閃爍的松枝葉與緞帶牆上佈滿閃爍的巴黎街燈，增添耶誕新年氣息。

精品蛋糕Lady M推出12月新品草莓起司千層蛋糕，夢幻粉嫩色系的草莓起士千層蛋糕，層層抹上奶香濃腴草莓起士鮮奶油，起士濃密口感與草莓的甜美香氣交織。來自日本北海道的Tsubaki Salon椿鬆餅，則帶來耶誕限定粉雪鬆餅草莓蛋糕。

Pierre Hermé攜手藝術家Dimitri Rybaltchenko打造「Pierre par Pierre」耶誕限定系列，以晶瑩剔透的水晶為靈感，呈現出奢華的包裝設計，宛如珍稀寶石盒的耶誕倒數日曆，24扇門後藏著各式各樣的精緻驚喜，以及內含品牌多款經典商品的耶誕禮物盒。

麗晶精品「耶誕禮讚購物季」活動期間單日消費滿2萬元起，即可獲贈耶誕甜品、絕美紅酒、TUMI AirPods Pro收納包、寶格麗香精、Stefano Ricci真絲手工口袋巾、KITON棉質波浪領帶等好禮。

星級主廚林明健所開設的「Golden餐廳」於麗晶精品地下二樓新開幕。圖／麗晶精品提供
星級主廚林明健所開設的「Golden餐廳」於麗晶精品地下二樓新開幕。圖／麗晶精品提供
Golden菜單：緬因龍蝦。圖／麗晶精品提供
Golden菜單：緬因龍蝦。圖／麗晶精品提供
Golden菜單：海鮮脆片丼。圖／麗晶精品提供
Golden菜單：海鮮脆片丼。圖／麗晶精品提供
由星級主廚林明健所開設的「Afterglo餐酒館」。圖／麗晶精品提供
由星級主廚林明健所開設的「Afterglo餐酒館」。圖／麗晶精品提供
Afterglo菜單：紅玉炸雞。圖／麗晶精品提供
Afterglo菜單：紅玉炸雞。圖／麗晶精品提供
Afterglo菜單：香辣蔥油撈麵、鮑魚、帕瑪森起司。圖／麗晶精品提供
Afterglo菜單：香辣蔥油撈麵、鮑魚、帕瑪森起司。圖／麗晶精品提供
Pierre Hermé攜手藝術家Dimitri Rybaltchenko打造的Pierre par Pierre耶誕限定系列，2,980元。圖／麗晶精品提供
Pierre Hermé攜手藝術家Dimitri Rybaltchenko打造的Pierre par Pierre耶誕限定系列，2,980元。圖／麗晶精品提供
Jean-Paul Hévin佳節限定的獨家限量的耶誕新年倒數月曆，4,980元。圖／麗晶精品提供
Jean-Paul Hévin佳節限定的獨家限量的耶誕新年倒數月曆，4,980元。圖／麗晶精品提供
Afterglo菜單：香辣蔥油撈麵、鮑魚、帕瑪森起司。圖／麗晶精品提供
Afterglo菜單：香辣蔥油撈麵、鮑魚、帕瑪森起司。圖／麗晶精品提供

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