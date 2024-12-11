Burberry節慶餐車X「承繼」甜點 新光三越限定登場

節慶的時刻，美味更能增進歡聚氣氛。時尚品牌Burberry今日於新光三越A9館香緹之心帶來節慶限定餐車，並與台灣人氣品牌「承繼」（CHENG JI）合作推出獨家甜品，同時Burberry A9專門店上並帶來2025春季新品服裝、包款、鞋履，展現源自英倫的創意活力。

坤達是以一款黑色長風衣外套，內搭EKD黑色喀什米爾毛衣與格紋襯衫現身活動。由於Burberry推出了節慶限定餐車，坤達並表示其中的英式早餐茶風味的「-18°c焦糖起司蛋糕」最讓他感興趣。平時大量運動以維持好身形的他，並透露近日迷上了高爾夫，除揮到小白球的成就感，果嶺上草皮的一覽無遺與開闊、也讓他心情大好。

Burberry 2025春季商品將經典格紋轉為斜向設計，整體更為活潑，Burberry的戰馬騎士徽章（Equestrian Knight Design以下簡稱EKD）在本季成為品牌設計核心，有時以接近滿版的大面積出現在尼龍連帽外套，或以立體印刷成為帽球帽圖騰，同時EKD圖騰也從過往奔騰狀態改為靜止的警衛模式，象徵了守護家園、停駐小歇。英式鄉間文化的小雛菊、野花則拼湊成T恤上的印花圖案，過往常縫在衣物內側的標籤本季也全面翻正，出現在運動棉褲後口袋、針織毛衣下擺，大方將風格DNA外顯。