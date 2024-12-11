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Burberry節慶餐車X「承繼」甜點 新光三越限定登場

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
坤達一身勁帥黑色出席了Burberry節慶餐車發表活動。記者／沈昱嘉攝影
坤達一身勁帥黑色出席了Burberry節慶餐車發表活動。記者／沈昱嘉攝影

節慶的時刻，美味更能增進歡聚氣氛。時尚品牌Burberry今日於新光三越A9館香緹之心帶來節慶限定餐車，並與台灣人氣品牌「承繼」（CHENG JI）合作推出獨家甜品，同時Burberry A9專門店上並帶來2025春季新品服裝、包款、鞋履，展現源自英倫的創意活力。

坤達是以一款黑色長風衣外套，內搭EKD黑色喀什米爾毛衣與格紋襯衫現身活動。由於Burberry推出了節慶限定餐車，坤達並表示其中的英式早餐茶風味的「-18°c焦糖起司蛋糕」最讓他感興趣。平時大量運動以維持好身形的他，並透露近日迷上了高爾夫，除揮到小白球的成就感，果嶺上草皮的一覽無遺與開闊、也讓他心情大好。

Burberry 2025春季商品將經典格紋轉為斜向設計，整體更為活潑，Burberry的戰馬騎士徽章（Equestrian Knight Design以下簡稱EKD）在本季成為品牌設計核心，有時以接近滿版的大面積出現在尼龍連帽外套，或以立體印刷成為帽球帽圖騰，同時EKD圖騰也從過往奔騰狀態改為靜止的警衛模式，象徵了守護家園、停駐小歇。英式鄉間文化的小雛菊、野花則拼湊成T恤上的印花圖案，過往常縫在衣物內側的標籤本季也全面翻正，出現在運動棉褲後口袋、針織毛衣下擺，大方將風格DNA外顯。

本次Burberry的節慶餐車選擇了與台灣人氣甜點品牌「承繼」一同合作，推出「-18°c焦糖起司蛋糕」與「肉桂阿曼」兩款限定甜點；其中前者添增了英式早餐茶風味，讓口感更為清爽均衡，肉桂阿曼則結合單一莊園可可豆，該系列商品將僅在Burberry節慶限定餐車販售。活動現場加入Burberry官方LINE帳號成為好友後、還可獲熱飲一杯，數量有限。節慶限定餐車將從2024年12月12日至2025年1月2日為止，每日中午12點至晚上7點，活動期間Burberry新光三越A9專門店還將推出特殊包裝，將Burberry經典的格紋賦予暖色調，現場並提供多款喀什米爾圍巾，可透過特殊包裝，添增自用或餽贈的暖心情意。

Burberry極地色鏡像戰馬圖案喀什米爾圍巾，22,900元。圖／Burberry提供
Burberry極地色鏡像戰馬圖案喀什米爾圍巾，22,900元。圖／Burberry提供
Burberry節慶系列Rocking Horse鐵鏽色絎縫肩背包，79,000元。圖／Burberry提供
Burberry節慶系列Rocking Horse鐵鏽色絎縫肩背包，79,000元。圖／Burberry提供
特殊的「肉桂阿曼」將在Burberry X 承繼限定餐車中現身。圖／承繼提供
特殊的「肉桂阿曼」將在Burberry X 承繼限定餐車中現身。圖／承繼提供
坤達身上印有EKD「戰馬騎士」圖案的黑色經典長風衣與格紋，皆是Burberry英倫精神的具現設計。記者／沈昱嘉攝影
坤達身上印有EKD「戰馬騎士」圖案的黑色經典長風衣與格紋，皆是Burberry英倫精神的具現設計。記者／沈昱嘉攝影
Burberry將從2024年12月12日起，與人氣甜點品牌承繼合作，打造節慶限定餐車。圖／承繼提供
Burberry將從2024年12月12日起，與人氣甜點品牌承繼合作，打造節慶限定餐車。圖／承繼提供
Burberry節慶限定餐車將與承繼合作帶來獨家商品-18°c焦糖起司蛋糕。圖／承繼提供
Burberry節慶限定餐車將與承繼合作帶來獨家商品-18°c焦糖起司蛋糕。圖／承繼提供
Burberry節慶系列Knight Arc鐵鏽色牛皮提包，69,000元。圖／Burberry提供
Burberry節慶系列Knight Arc鐵鏽色牛皮提包，69,000元。圖／Burberry提供
Burberry寬版沙色格紋喀什米爾圍巾，25,900元。圖／Burberry提供
Burberry寬版沙色格紋喀什米爾圍巾，25,900元。圖／Burberry提供

Burberry 人氣甜點 品牌

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