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萊爾富開超商先例 推出機能服飾品牌福箱

經濟日報／ 記者侯思蘋/台北即時報導
萊爾富開超商先例，推出機能服飾品牌福箱。萊爾富／提供
萊爾富開超商先例，推出機能服飾品牌福箱。萊爾富／提供

萊爾富將於12月25日推出機能服飾品牌福箱「MAJOR MADE x柯震東Kai Ko聯名公益福暖箱」，開超商先例。

萊爾富表示，「MAJOR MADE x柯震東Kai Ko聯名公益福暖箱」不僅是創超商先例所推出的機能服飾品牌福箱，內容物提供的ESG食用餅吸管更大有來頭，融入推動永續發展的理念，像是以GREEN SOUND獨家專利技術，將天然食材製成首創ESG食用餅吸管，兼顧使用與食用，吃起來口感酥脆，搭配飲品更添風味；並以「零廢棄」為核心目標，不造成環境負擔，為我們身處的地球盡一份心力。

有愛心的萊爾富也邀民眾一起做公益，萊爾富每賣出一箱「MAJOR MADE x柯震東Kai Ko聯名公益福暖箱」將會捐出30元的愛心基金予創世基金會【植愛衛部救字第1121364733號】，以因應高齡化社會來臨，長照家庭大幅增加所需，讓民眾在歲末年終「以小錢博大獎」之餘，還能響應公益，一同助建創世基金會擴建花蓮/嘉義新院暨支持植物人長年服務的經費，如順利完售，預計最高可捐款共計新台幣三十萬元予創世基金會。

「MAJOR MADE x柯震東Kai Ko聯名公益福暖箱」（全台限量10,000箱，每箱售價999元），提供S、M、L、XL四款尺寸，每款尺寸內含4至5件隨機商品，商品價值約2,400元至2,600元，共推出兩種商品組合，組合一內含隨機的品牌漸層保溫瓶350mL x 1（熊貓漸層/奶咖漸層/海洋漸層擇1）、隨機的Basic保暖針織毛帽x 1（黑/灰/奶油白擇1）、GREEN SOUND食用餅吸管x 1包（3支）搭配五代多機能登峰外套x 1（黑色/奶沙色/鐵灰色擇1）；組合二則內含隨機的品牌漸層保溫瓶350mL x 1（熊貓漸層/奶咖漸層/海洋漸層擇1）隨機的Basic保暖針織毛帽x 1（黑/灰/奶油白擇1）、GREEN SOUND食用餅吸管x 1包（3支）搭配厚磅數內刷毛大學T x 1（黑色/白花灰色/淺沙色擇1）與四代禦寒極暖羊絨發熱衣（黑色）x 1，每種商品組合皆含有1張抽獎券，並享有雙重中獎機會。

保暖 柯震東

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