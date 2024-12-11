小海龜、大象超可愛！蕭邦動物鏈墜和紅色系腕表迎佳節

瑞士精品品牌蕭邦（CHOPARD）迎接歲末佳節，推出一系列療癒人心的Happy Diamond系列滑動鑽石作品，溫柔明亮的玫瑰金動物造型滑動鑽石鏈墜，與令人心生歡欣愉悅情感的紅色系時計，是每個人在打開禮物盒的那一刻最想收到的禮物。

歡欣喜悅的聖誕佳節時光，讓人聯想到繽紛喜悅的聖誕紅、雪花、麋鹿佔據街道和櫥窗。蕭邦的帶來應景的Happy Diamonds Animals系列，以動物們象徵甜美、溫柔、俏皮的幸運符。閃耀無瑕的滑動鑽石與動物們一同展開一場快樂的奇幻旅程，海龜擁有冷靜、智慧與主權的個性，而大象是力量、長壽與智慧的象徵，戴上Happy Diamonds Animals系列以靈動小動物陪伴每一個生活的日常。