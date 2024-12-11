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小海龜、大象超可愛！蕭邦動物鏈墜和紅色系腕表迎佳節

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Happy Diamonds系列動物造型項鍊。圖／蕭邦提供
Happy Diamonds系列動物造型項鍊。圖／蕭邦提供

瑞士精品品牌蕭邦（CHOPARD）迎接歲末佳節，推出一系列療癒人心的Happy Diamond系列滑動鑽石作品，溫柔明亮的玫瑰金動物造型滑動鑽石鏈墜，與令人心生歡欣愉悅情感的紅色系時計，是每個人在打開禮物盒的那一刻最想收到的禮物。

歡欣喜悅的聖誕佳節時光，讓人聯想到繽紛喜悅的聖誕紅、雪花、麋鹿佔據街道和櫥窗。蕭邦的帶來應景的Happy Diamonds Animals系列，以動物們象徵甜美、溫柔、俏皮的幸運符。閃耀無瑕的滑動鑽石與動物們一同展開一場快樂的奇幻旅程，海龜擁有冷靜、智慧與主權的個性，而大象是力量、長壽與智慧的象徵，戴上Happy Diamonds Animals系列以靈動小動物陪伴每一個生活的日常。

紅色象徵熱情與富饒，金色閃爍著迷人光芒，為這歲末年終洋溢著歡樂、幸福與溫暖的節日，帶來多樣的聖誕禮物選擇。全新紅色款的經典Happy Diamonds腕表，共有5顆璀璨自由的滑動鑽石環繞著中央紅色的表盤翩翩起舞，有如芭蕾舞姿般將曼妙的鑽石振奮人心；外觀造型更具運動感的Happy Sport腕表，以兩枚滑動鑽石配襯3顆滑動紅寶石，紅白雙色對比鮮明的鑽石與紅寶石在表盤上互相嬉戲追逐流轉，巧妙詮釋幸福的含義，為一年最歡欣的時節增添迷人的氛圍。

Happy Diamonds系列大象項鍊，16萬4,000元。圖／蕭邦提供
Happy Diamonds系列大象項鍊，16萬4,000元。圖／蕭邦提供
Happy Sport自動腕表，26萬5,000元。圖／蕭邦提供
Happy Sport自動腕表，26萬5,000元。圖／蕭邦提供
Happy Diamonds系列海龜項鍊，18萬4,000元。圖／蕭邦提供
Happy Diamonds系列海龜項鍊，18萬4,000元。圖／蕭邦提供
Happy Diamonds腕表，52萬元。圖／蕭邦提供
Happy Diamonds腕表，52萬元。圖／蕭邦提供

動物 禮物 鑽石

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