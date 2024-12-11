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話題聯名：PUMA「魷魚遊戲」穿上身 Converse板鞋融入「愛心眼」

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Converse、PUMA帶來最新話題聯名系列。圖／品牌提供
Converse、PUMA帶來最新話題聯名系列。圖／品牌提供

最新話題運動鞋聯名系列，隨著NETFLIX人氣影集「魷魚遊戲」第二季回歸，PUMA則帶來SQUID GAME魷魚遊戲聯名系列；Converse與PLAY Comme des Garçons再度攜手。

PUMA x SQUID GAME魷魚遊戲

隨著NETFLIX人氣影集「魷魚遊戲」第二季回歸，PUMA x SQUID GAME魷魚遊戲聯名系列於12月12日正式於PUMA指定門市店點上線。Easy Rider鞋款向「123木頭人」遊戲致敬，設計上由綠色及紅色彎刀呼應，以刮刮樂彩票為靈感，使用擦色皮革，原本綠色的鞋面在經過使用後會轉變為紅色，依個人穿著習慣呈現不同的紅綠雙色效果，並附上腳踩Easy Rider的「英姬」娃娃聯名吊牌。而Suede鞋款則取材自層層堆疊的樓梯空間，選用明亮飽和的黃、藍、粉色多彩拼接並搭配鋸齒狀設計裁切，視覺化整場冒險。

PUMA推出SQUID GAME魷魚遊戲聯名系列。圖／PUMA提供
PUMA推出SQUID GAME魷魚遊戲聯名系列。圖／PUMA提供

另外，PUMA也重新詮釋「魷魚遊戲」具代表性的參賽者制服，暗綠色立領外套及直筒長褲運動套裝，以天鵝絨材質打造，另有魷魚系列圖樣短袖T恤、長厚連帽T恤、棒球帽與後背包，皆注入劇情元素，讓影迷收藏。

PUMA Easy Rider 2 SQUID GAME，3,880元。圖／PUMA提供
PUMA Easy Rider 2 SQUID GAME，3,880元。圖／PUMA提供
PUMA Suede SQUID GAME，3,780元。圖／PUMA提供
PUMA Suede SQUID GAME，3,780元。圖／PUMA提供

Converse與PLAY Comme des Garçons再度合作

Converse與PLAY Comme des Garçons繼之前雙方重新演繹了Converse Chuck 70經典鞋款後，現在推出將One Star Academy Pro滑板鞋型與PLAY Comme des Garçons標誌性的「愛心眼」元素結合的驚喜設計，為板鞋賦予了個性潮流元素。聯名鞋款保留了復古外觀，將PLAY Comme des Garçons 的「愛心眼」圖騰融入One Star Academy標誌性的星標和雙杠設計中，搭載 CX發泡鞋墊與CONS外底，無論是日常穿搭還是滑板運動，都是款這款兼具潮流與滑板性能的鞋款。Converse x PLAY Comme des Garçons系列聯名產品於Converse桃園統領百貨店限量發售。

Converse x PLAY Comme des Garçons One Star Academy Pro牛奶色，4,680元。圖／Converse提供
Converse x PLAY Comme des Garçons One Star Academy Pro牛奶色，4,680元。圖／Converse提供
Converse x PLAY Comme des Garçons One Star Academy Pro黑色，4,680元。圖／Converse提供
Converse x PLAY Comme des Garçons One Star Academy Pro黑色，4,680元。圖／Converse提供

綠色 魷魚遊戲

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